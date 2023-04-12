Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kasa kasa domatesleri çöpe döken şahsa ceza!

Ticaret Bakanlığı sosyal medyada yayılan domateslerin çöpe dökülmesi olayının ardından harekete geçti. Söz konusu görüntülerdeki şahsa 77.757 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sosyal medyada gündem olan "Kasa kasa domateslerin çöpe dökülmesi" olayının Antalya Toptancı Halinde faaliyet gösteren bir iş yerinde Mart ayında gerçekleştiği tespit edilmiş olup, bu işyerine 5957 sayılı kanun uyarınca 77.757 TL idari para cezası uygulanmasına yönelik idari işlem başlatılmıştır"