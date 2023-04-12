Hesap verecekler: Asrın felaketinde 89 kişiye mezar olan Galeria sitesinin müteahhidi tutuklandı!

DEPREMDE 89 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

89 kişinin yaşamını yitirip 22 kişinin de yaralandığı siteden geriye kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Galeria Sitesi'nin müteahhitti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat E., Ankara'da dün gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat E. cumhuriyet savcısına ifade verdi.