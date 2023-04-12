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    Hesap verecekler: Asrın felaketinde 89 kişiye mezar olan Galeria sitesinin müteahhidi tutuklandı!

    Kahramanmaraş merkezli asrın çifte felaketinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremlerin vurduğu Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin de yaralandığı Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat E., tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    89 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi tutuklandı!

    Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi'nin 1 bloku, depremin ardından yıkıldı.

    DEPREMDE 89 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

    89 kişinin yaşamını yitirip 22 kişinin de yaralandığı siteden geriye kalan 3 blok kontrollü yıkılırken çökme yaşandı. Galeria Sitesi'nin müteahhitti olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat E., Ankara'da dün gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat E. cumhuriyet savcısına ifade verdi.

    GALERİA SİTESİNİN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI

    İfadenin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'olası kastla öldürmek' suçundan tutuklandı.

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    Haberler Güncel Hesap verecekler: Asrın felaketinde 89 kişiye mezar olan Galeria sitesinin müteahhidi tutuklandı!
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