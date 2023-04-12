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    • Yaşam
    • 12.04.2023 19:05
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    • 12.04.2023 19:05
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    Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

    Hakkari-Van karayolunda yolcu otobüsünün karşı yönden gelen TIR ve minibüsle kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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    Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
    Saat 16.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında; Yüksekova yönünden Van'a gitmekte olan VanGölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen TIR ve minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi.

    YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
    Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Yaşamını yitiren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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