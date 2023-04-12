Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

Hakkari-Van karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Saat 16.00 sıralarında Hakkari- Van karayolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında; Yüksekova yönünden Van'a gitmekte olan VanGölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen TIR ve minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi.