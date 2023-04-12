İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'nin batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

EKİPLER TIRI DURDURARAK ARAMA YAPTI

Ekipler, İran'dan yurda giriş yapmak için Gürbulak Gümrük Kapısı sahasına giren tırı durdurarak arama yaptı.

PASPAS SAPLARININ İÇİNE GİZLENMİŞ 34 KİLO 150 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada paspas saplarının içine gizlenmiş 34 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Türk uyruklu sürücü Ü.P'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.