Asrın felaketinde yakalama kararı çıkarılan bir müteahhit, tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı!

GAZİANTEP: Bahar Apartmanı'nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklandı. Şehitkamil ilçesinde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Pamukoğlu Sitesi'nde İnşaat Mühendisi A.G. gözaltına alındı. Ayşe-Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, gözaltına alınıp tutuklandı. Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun gözaltına alındı. Kolon kestiği suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı

ADANA: Yıkılan binalardan sorumlu olan 17 şüpheli gözaltına aldı. Yine kentte yaptığı binalar yıkılan ve KKTC'de yakalanan müteahhit Hasan Alpargün tutuklandı.

ŞANLIURFA: Kentte yıkılan binalarda sorumluluğu bulunan Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu O.E.'nin de arasında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

OSMANİYE: Kentteki soruşturmalarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MALATYA: Gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.