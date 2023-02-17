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    • Yaşam
    • 17.02.2023 08:26
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    • 17.02.2023 08:26
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    Diyar Galeria'nın enkazında can veren avukat haklı çıktı! Kolon kesme nedeniyle davalıktı...

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerde yıkılan binalardan biri de Diyarbakır'daki Diyar Galeria isimli bina oldu. Binada yaşayan avukat Serhan Özdemir'in Diyar Galeria'nın altındaki market sahibiyle "kolon kesme" nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Genç avukat 7 yakınıyla birlikte depremde yıkılan binada can verdi.

    Diyar Galeria’nın enkazında can veren avukat haklı çıktı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerden biri de avukat Serhan Özdemir oldu. Özdemir'in 7 yakınıyla birlikte enkazı altında kalarak hayatını kaybettiği Diyar Galeria binasının altındaki market sahibiyle kolon kesme nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

    Diyarbakır Barosu'na bağlı avukat Serhan Özdemir, Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria sitesinde yaşıyordu. Binanın girişindeki marketin sahibini kolonları kestiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti.

    Dava dilekçesinde, kesilen kolonların bina statiğini etkilediğini, bunun da binanın yıkılmasına neden olabileceğini yazmıştı. Dava devam ederken, Diyar Galeria sitesi depremde yerle bir oldu. Serhan Özdemir ile akrabaları Samed, Süheylan, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir enkaz altında kaldı.

        KURTARILAMADI
        Diyarbakır Barosu depremin hemen ardından Serhan Özdemir ve yakınlarına ulaşılamadığını açıkladı. Aile üyeleri de günlerce enkaz başında bekleyerek Özdemir'in kurtarılmasını umut etti. Depremin 9'uncu günü cenazeleri çıkarılan Serhan Özdemir ve 7 yakını gözyaşları içinde toprağa verildi.

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        Haberler Yaşam Diyar Galeria'nın enkazında can veren avukat haklı çıktı! Kolon kesme nedeniyle davalıktı...
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