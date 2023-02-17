Diyar Galeria'nın enkazında can veren avukat haklı çıktı! Kolon kesme nedeniyle davalıktı...

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerden biri de avukat Serhan Özdemir oldu. Özdemir'in 7 yakınıyla birlikte enkazı altında kalarak hayatını kaybettiği Diyar Galeria binasının altındaki market sahibiyle kolon kesme nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır Barosu'na bağlı avukat Serhan Özdemir, Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria sitesinde yaşıyordu. Binanın girişindeki marketin sahibini kolonları kestiği gerekçesiyle mahkemeye vermişti.
Dava dilekçesinde, kesilen kolonların bina statiğini etkilediğini, bunun da binanın yıkılmasına neden olabileceğini yazmıştı. Dava devam ederken, Diyar Galeria sitesi depremde yerle bir oldu. Serhan Özdemir ile akrabaları Samed, Süheylan, Fatoş, Serrah, Nehir, Irmak ve Buket Özdemir enkaz altında kaldı.