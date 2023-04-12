Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı: İşte Türkiye’nin 2023 için yeni hedefleri





-81 ilimizi, afetlere dirençli kentlere dönüştüreceğiz.



-Evini dönüştürmek isteyenlere 15 yıla varan vadelerle finans desteği vereceğiz.



-Bazı şehirleri güvenli yerlere taşıyacağız.



-Yeni nesil Digital Para yapacağız. 6G teknolojisi kuracağız.



-Marmara'da yoğunluğu azaltacağız. Yeni endüstriyel gelişim alanları oluşturacağız.



-Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Düşük gelirli hane bırakmayacağız.



-Mülakatı kaldıracağız. Gençlerimizi sınavlarda başarı sıralamasına göre kamuda işe alacağız.



-İki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.



-Üniversitelilere telefon ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacağız. Aylık 10 GB internet bedava.



-Emeklilik yaşını esneteceğiz. Özellikle kadınlara, çocuk sayısına göre kolaylık sağlayacağız.



-Ankara-İstanbul arası Süper Hızlı Tren yapacağız. Açılan yeni hatlarla 11 ili raylarla bağlayacağız.



-Yüksek öğretime giriş sınavının yılda birden çok kez yapılmasını sağlayacağız.



-Cumhurbaşkanlığı sistemini restore edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na katkı verecek şekilde geliştireceğiz.



-Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Kaynağı, yerli doğalgaz ve petrol gelirlerinden olacak.



-Ev hanımlarına emekli olma imkanı tanıyacağız. Her ailede en az bir kişiye iş sağlayacağız.

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