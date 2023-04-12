Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı: İşte Türkiye’nin 2023 için yeni hedefleri

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Partilileri selamladı.
-81 ilimizi, afetlere dirençli kentlere dönüştüreceğiz.
-Evini dönüştürmek isteyenlere 15 yıla varan vadelerle finans desteği vereceğiz.
-Bazı şehirleri güvenli yerlere taşıyacağız.
-Yeni nesil Digital Para yapacağız. 6G teknolojisi kuracağız.
-Marmara'da yoğunluğu azaltacağız. Yeni endüstriyel gelişim alanları oluşturacağız.
-Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız. Düşük gelirli hane bırakmayacağız.
-Mülakatı kaldıracağız. Gençlerimizi sınavlarda başarı sıralamasına göre kamuda işe alacağız.
-İki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
-Üniversitelilere telefon ve bilgisayarda vergi muafiyeti sağlayacağız. Aylık 10 GB internet bedava.
-Emeklilik yaşını esneteceğiz. Özellikle kadınlara, çocuk sayısına göre kolaylık sağlayacağız.
-Ankara-İstanbul arası Süper Hızlı Tren yapacağız. Açılan yeni hatlarla 11 ili raylarla bağlayacağız.
-Yüksek öğretime giriş sınavının yılda birden çok kez yapılmasını sağlayacağız.
-Cumhurbaşkanlığı sistemini restore edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na katkı verecek şekilde geliştireceğiz.
-Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Kaynağı, yerli doğalgaz ve petrol gelirlerinden olacak.
-Ev hanımlarına emekli olma imkanı tanıyacağız. Her ailede en az bir kişiye iş sağlayacağız.