AK Parti’den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."