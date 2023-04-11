AK Parti'den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor. Başkan Erdoğan Ankara Spor Salonu önünde programı bekleyen vatandaşalara seslenerek, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar ve salondan kareler...
11.04.2023 14:12 - Son Güncelleme: 11.04.2023 14:36
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: 14 MAYIS'TA SANDIKLARI PATLATMAYA HAZIR MIYIZ?
Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.