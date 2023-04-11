RAMAZAN İMSAKİYE
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AK Parti'den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor. Başkan Erdoğan Ankara Spor Salonu önünde programı bekleyen vatandaşalara seslenerek, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar ve salondan kareler...

11.04.2023 14:12 - Son Güncelleme: 11.04.2023 14:36
AK Parti’den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiriliyor.

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AK Parti’den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...

BAŞKAN ERDOĞAN: 14 MAYIS'TA SANDIKLARI PATLATMAYA HAZIR MIYIZ?

Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.

AK Parti’den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...

Seçim beyannamesini açıklayacakları günde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

AK Parti’den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...

"Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."

AK Parti’den aday tanıtım toplantısına yoğun ilgi! İçerisi dışarısı tıklım tıklım...

Alandaki katılımı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençler olarak "gümbür gümbür" 14 Mayıs'a ilerlediklerini söyledi.

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