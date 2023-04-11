Hesap verecekler: Gara şehitleri davasında karar! | 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet

TERÖRİSTLERE CEZA YAĞDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen 'Pençe-Kartal 2' Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer'e 13 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, "Merkaz Botan" kod adlı Doğan Geçgel'e de 14 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.