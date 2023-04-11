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    • 11.04.2023 18:09
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    • 11.04.2023 18:09
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    Hesap verecekler: Gara şehitleri davasında karar! | 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde 13 Şubat 2021’de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kartal 2 Operasyonu'na başlaması üzerine PKK tarafından mağarada tutulan aralarında asker ve polisinde bulunduğu 13 silahsız kişinin şehit edilmesinden sonra yakalanan 2 teröristin mahkemesinde karar çıktı. Görülen davada yargılanan 2 teröristten 'Şervan Korkmaz' kod adlı Osman Acer'e 13 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, 'Merkaz Botan' kod adlı Doğan Geçgel'e de 14 kez ağırlaştırılmış 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Gara şehitleri davasında karar!

    Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Pençe-Kartal 2" operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, 13 kişiyi şehit edildiği ve kaçarken sağ yakalanan PKK'lı teröristler "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer ile "Merkaz Botan" kod adlı Doğan Geçgel, ifadelerinde kendilerine katledilmesi için talimat verildiğini itiraf etmişti.

    SANIKLAR HAKKINDA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

    Şırnak Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada TSK'nın düzenlediği Gara operasyonu esnasında örgütün Kandil'deki yöneticilerinin talimatı ile elinde rehin tuttuğu 13 kamu personelini şehit eden 2 PKK'lı hakkında karar çıktı. Cezalarda teşdit uygulayan mahkeme, sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulamadı. Mahkeme davada yargılanan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

    TERÖRİSTLERE CEZA YAĞDI

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şubat 2021 tarihinde düzenlenen 'Pençe-Kartal 2' Operasyonunda, Kuzey Irak'ın Gara Bölgesi'ndeki bir mağarada, PKK terör örgütü tarafından şehit edildiği tespit edilen polis, asker ve sivil 13 kişi ile ilgili görülen davada yargılanan 2 teröristten "Şervan Korkmaz" kod adlı Osman Acer'e 13 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası, "Merkaz Botan" kod adlı Doğan Geçgel'e de 14 kez ağırlaştırılmış, 11 müebbet ve 295 yıl hapis ile 90 bin TL para cezası verildi.

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    Haberler Güncel Hesap verecekler: Gara şehitleri davasında karar! | 2 teröriste 13 ve 14 kez ağırlaştırılmış müebbet
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