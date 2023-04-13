Naci Görür Ersan Şen'i yaktı! Kendini kurtarmak için o görüntüleri paylaştı

O İSMİN NACİ GÖRÜR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Başkan Erdoğan isim vermedi ancak sosyal medyada o ismin Naci Görür olduğu iddia edildi.

Öyle ki, Geçtiğimiz günler 75'inci Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda bir konuşma yapan Naci Görür, Türkiye'nin yatırımlarını küçümseyen ifadelere imza atarak "Millet olarak biz ne yol istiyoruz ne havalimanı istiyoruz ne köprü istiyoruz ne kanal istiyoruz. Halkın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz." demişti.

NACİ GÖRÜR ERSAN ŞEN'İ YAKTI

Yaşananların ardından kendisini kurtarmak için hamle yapan Prof. Dr. Naci Görür Prof. Dr. Ersan Şen'i yaktı.

Öyle ki Görür, Esan Şen'in "Ben milletin kızdığı 'peynir ekmek, süt, et' diyorum; orası diyor ki, 'yollar, köprüler, havalimanları'. Millet havalimanı köprü yol mu yiyecek?" dediği ifadeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.