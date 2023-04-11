Lütfi Doğan'dan 'siyasi iftar' söylemlerine net cevap! "Başkan Erdoğan'ın yanındayız" vurgusu: Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bildirilmedi





İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı tarafından yayımlanan açıklamada, Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan hakkında çıkarılan 'siyasi' iddialara yanıt geldi.



Yapılan açıklamada, Lütfi Doğan'ın birtakım çevrelerce çekilen fotoğraftan dolayı siyasete alet edildiği belirtildi. Büyükelçiler dışında katılacak isimlerin kendisine bildirilmediği açıklandı.



'BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ' VURGUSU

Yapılan açıklamada, ''Tüm bunların yanı sıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur..'' denildi.







İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfından (İSİLAY) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Necip milletimizin değerli evlatları; İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı - İSİLAY, İslami ilimlerin araştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Erbakan Hocamızın yol gösterici liderliği ile Lütfi Doğan Hocamız riyasetinde kurulmuş olup; ülkemizde ilmi ve akademik anlamda önemli şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunan ve bu minvalde çalışmalarına devam eden bir vakıftır.



Ülkemizin içine girmiş olduğu seçim sathı mailinde, siyasi hayatı din ve diyanete karşı mücadele içinde geçmiş bazı siyasi kesimlerin, kendilerine güç devşirmek amacıyla dindar camiaya hitap eden şahsiyetlerle bir arada görünmek sureti ile sosyal medyada destek algıları oluşturmaya çalıştıkları müşahede edilmektedir.

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bu çerçevede hocamızın ve vakfımızın adı bir iftar programındaki fotoğrafının kullanılması sureti ile özellikle de tarafını belirtmediği halde, bir takım çevrelerce siyasete alet edilmiştir.