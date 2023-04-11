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    • 12.04.2023 00:56
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    Lütfi Doğan'dan 'siyasi iftar' söylemlerine net cevap! "Başkan Erdoğan'ın yanındayız" vurgusu: Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bildirilmedi

    7'li koalisyonun küçük ortağı Saadet Partisi'nin düzenlediği iftara katılan Lütfi Doğan'ın Kılıçdaroğlu ile iftar sofrasında olan karesi üzerinden yürütülen 'siyasi iftar' söylemlerine İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı'ndan yanıt geldi. Yapılan açıklamada "Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir.' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun programa katılacağından Lütfi Doğan'ın haberi olmadığının altı çizildi.

    takvim.com.tr
    ’Siyasi iftar’ söylemlerine yanıt! Erdoğan’a destek

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük ortağı Saadet Partisi'nin düzenlediği 'Geleneksel İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarı'na katıldı.

    Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşlarından Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan da davetliler arasında yerini aldı.

    Gelişme üzerine Kılıçdaroğlu ve Lütfi Doğan'ın iftar sofrasındaki fotoğrafı birtakım çevrelerce siyasete alet edildi.



    İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı tarafından yayımlanan açıklamada, Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi Doğan hakkında çıkarılan 'siyasi' iddialara yanıt geldi.

    Yapılan açıklamada, Lütfi Doğan'ın birtakım çevrelerce çekilen fotoğraftan dolayı siyasete alet edildiği belirtildi. Büyükelçiler dışında katılacak isimlerin kendisine bildirilmediği açıklandı.

    'BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN YANINDAYIZ' VURGUSU
    Yapılan açıklamada, ''Tüm bunların yanı sıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur..'' denildi.



    İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfından (İSİLAY) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    'Necip milletimizin değerli evlatları; İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı - İSİLAY, İslami ilimlerin araştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla, Erbakan Hocamızın yol gösterici liderliği ile Lütfi Doğan Hocamız riyasetinde kurulmuş olup; ülkemizde ilmi ve akademik anlamda önemli şahsiyetlerin yetişmesine katkıda bulunan ve bu minvalde çalışmalarına devam eden bir vakıftır.

    Ülkemizin içine girmiş olduğu seçim sathı mailinde, siyasi hayatı din ve diyanete karşı mücadele içinde geçmiş bazı siyasi kesimlerin, kendilerine güç devşirmek amacıyla dindar camiaya hitap eden şahsiyetlerle bir arada görünmek sureti ile sosyal medyada destek algıları oluşturmaya çalıştıkları müşahede edilmektedir.

    Üzülerek ifade etmek isteriz ki, bu çerçevede hocamızın ve vakfımızın adı bir iftar programındaki fotoğrafının kullanılması sureti ile özellikle de tarafını belirtmediği halde, bir takım çevrelerce siyasete alet edilmiştir.


    Fotoğrafta: Tartışmalara konu olan o kare

    Hocamız, siyasi bir iftara davet edilmemiş, Eski Diyanet İşleri Başkanı vasfı ile 'İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarına" davet edilmiş ve bu davete icabet etmiştir. Bununla beraber Büyükelçiler dışındaki diğer davetlilere ilişkin kendisine önceden bilgi verilmemiştir.

    Hocamız, yanlışlardan dönülmesi için her zaman ve zemini nasihat fırsatı olarak telakki etmekte olduğundan, geçmişte kendisi ile birlikte Erbakan Hocamıza yol arkadaşlığı etmiş olan ve mevzubahis iftarın ev sahipliğini yapan teşkilat mensuplarına da nasihatlerini her daim yinelemektedir.

    Tüm bunların yanı sıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur.

    Vakfımızın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi DOĞAN Hocamızın tarafı, siyasi kimliklerden alınmış bir şekilde, sadece ve sadece milletimizin aklı selimi ve İslam ümmetinin maslahatı neredeyse, orasıdır. ömür boyu din ve diyanet ile mücadele içinde olan kesimlerin, iftar sofralarını suistimal ederek dini liderliği öne çıkan şahsiyetlerden güç devşirme çabaları, milletimizin irfanında makes bulamayacak ucuz manevralar olarak kalmaya mahkumdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''




        LÜTFİ DOĞAN KİMDİR?
        Gümüşhane'nin Köse ilçesinin Salyazı köyünde 1930'da dünyaya gelen Doğan, babası Mehmet Fehmi Efendi'den Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi ve 1942'de dayısı Kurra Hafız Fevzi Efendi'de hıfzını tamamladı.

        Dönemin önemli ilim adamlarının tedrisinde tecvid, kıraat ve Arapça gibi dini ilimleri tahsil edip icazet alan Doğan, ilk, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi.

        Askerlik dönüşü Gümüşhane'nin merkez ilçesinin Özcan Mahallesi'nde imam hatip olarak göreve başlayan Doğan, 1954'te Diyanet İşleri Başkanlığının açtığı müftülük imtihanını kazanarak muhtelif şehirlerde müftülük, müftü yardımcılığı ve vaizlik yaptı.

        Ankara'daki görevi sırasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1965'te birincilikle mezun olan Doğan, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi iken Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına tayin edildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı vazifesine 15 Ocak 1968'te vekaleten atanan Doğan, bu görevini 25 Ağustos 1972'ye kadar yürüttü.

        Daha sonra Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine siyasete giren Doğan, Milli Selamet Partisinden (MSP) 1973-1980 arasında 2 dönem Erzurum Senatörü olarak görev yaptı.

        1980 askeri darbesi döneminde Kirazlıdere Tutukevi'nde 8 ay tutuklu kalan Doğan, 1991'den itibaren 3 dönem Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

        Bir kısım arkadaşıyla 1987'de İSİLAY'ı kuran Doğan, Arapça, Farsça ve Fransızca biliyor. Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu vakfın Keçiören ve Balgat'taki müesseselerinde, ilerleyen yaşına rağmen eğitim faaliyetlerine devam eden 90 yaşındaki Doğan, "Türkiye'nin Yaşayan İlim Hazineleri" haber dosyası kapsamında hayat hikayesi, ilmi çalışmaları, siyasi hayatında tanık olduğu önemli olaylar, İslam dünyasında son dönemde varlık gösteren "şiddet" ve "terör" eğilimli akımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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