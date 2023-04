Lütfi Doğan'dan 'siyasi iftar' söylemlerine net cevap! "Başkan Erdoğan'ın yanındayız" vurgusu: Kılıçdaroğlu'nun katılacağı bildirilmedi

Fotoğrafta: Tartışmalara konu olan o kare



Hocamız, siyasi bir iftara davet edilmemiş, Eski Diyanet İşleri Başkanı vasfı ile 'İslam Ülkeleri Büyükelçileri İftarına" davet edilmiş ve bu davete icabet etmiştir. Bununla beraber Büyükelçiler dışındaki diğer davetlilere ilişkin kendisine önceden bilgi verilmemiştir.

Hocamız, yanlışlardan dönülmesi için her zaman ve zemini nasihat fırsatı olarak telakki etmekte olduğundan, geçmişte kendisi ile birlikte Erbakan Hocamıza yol arkadaşlığı etmiş olan ve mevzubahis iftarın ev sahipliğini yapan teşkilat mensuplarına da nasihatlerini her daim yinelemektedir.



Tüm bunların yanı sıra, Hocamız, ülkemiz için yürütülen hayırlı çalışmalarda, ülkemizin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin yanında olduğunu her zaman göstermekle, yine ülkemiz ve milletimizin ali menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm projelerle duaları ile desteklerini ifade etmektedir. Bu çerçevede Sn. Cumhurbaşkanımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın kendilerini davet ettikleri tüm programlara şevkle iştirak etmektedir. Tüm bunlar medya içeriklerinde mevcuttur.

Vakfımızın ve Mütevelli Heyeti Başkanı Lütfi DOĞAN Hocamızın tarafı, siyasi kimliklerden alınmış bir şekilde, sadece ve sadece milletimizin aklı selimi ve İslam ümmetinin maslahatı neredeyse, orasıdır. ömür boyu din ve diyanet ile mücadele içinde olan kesimlerin, iftar sofralarını suistimal ederek dini liderliği öne çıkan şahsiyetlerden güç devşirme çabaları, milletimizin irfanında makes bulamayacak ucuz manevralar olarak kalmaya mahkumdur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''