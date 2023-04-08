Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında yeni kavga! Seçim günü için birbirlerine girdiler

Grupta yer alan Meclis üyelerinden çoğu Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alırken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de İmamoğlu lehine mesaj atarak, diğer belediye başkanları ve meclis üyeleri üzerinden Kaftancıoğlu'na tavır aldırdı.

ODABAŞI CANAN'DAN TARAF OLDU

Kavgada Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve bazı il yöneticileri ise Canan Kaftancıoğlu'ndan yana görüş bildirdi.

KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NUN ÖNERİSİNİ REDDETTİ

Tartışma sonunda Kaftancıoğlu "Pazar günü toplanın konuşun ancak seçim pazartesi günü olacak" diyerek İmamoğlu'nun önerisini reddetti.

Son olarak Canan Kaftancıoğlu il sekreteri tarafından yazılan resmi yazıyı gruba atarak seçimin pazartesi olacağını bildirdi.

BU KAVGA SAHAYA YANSIR

İBB Meclis üyelerinin bazıları bu tartışmayı milletvekili listelerinde Kaftancıoğlu mu yoksa İmamoğlu mu güçlü çıkacak kavgasının gruba yansıması olarak yorumladı.

Bu kavga seçim çalışmasına dolayısıyla sahaya da yansıyacak.