Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında yeni kavga! Seçim günü için birbirlerine girdiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık savaşı verdiği dönemde başlayan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu kavgası yeniden alevlendi.
WHATSAPP'TA RESTLEŞTİLER
7 Nisan 2023 günü İBB CHP grup yönetimi tarafından kurulan ve üyelerinin CHP İBB Meclis üyeleri,14 İlçe Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yasaklı İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul il yöneticilerinin yer aldığı WhatsApp grubunda İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasında kavga yaşandı!
Kavganın sebebi Büyükşehir Belediye Meclislerinde her yıl Nisan ayında yapılan ihtisas komisyonları üye seçimi, Partilerin Grup yönetimi ve Grup Başkanvekillikleri seçimi... CHP tüzüğüne göre seçimler kapalı oy açık tasnif şekli ile yapılıyor.
KAFTANCIOĞLU "SEÇİM PAZARTESİ YAPILSIN" DEDİ
14 Mayıs'ta yapılcak genel seçim sebebiyle CHP de milletvekilleri listesi de 9 Nisan Pazar günü belli olacak bu sebeple Canan Kaftancıoğlu seçimin listeler belli olduktan sonra 10 Nisan Pazartesi günü yapılması gerektiğini WhatsApp grubuna yazıyor.
EKREM İMAMOĞLU KARŞI ÇIKTI
Yetki İl başkanı olması sebebiyle Kaftancıoğlu'nda olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu bu öneriye karşı çıktı.
Pazar günü yapılmasının daha uygun olduğunu yazarak Kaftancıoğluna karşı görüş bildirdi.
Grupta yer alan Meclis üyelerinden çoğu Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alırken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de İmamoğlu lehine mesaj atarak, diğer belediye başkanları ve meclis üyeleri üzerinden Kaftancıoğlu'na tavır aldırdı.
ODABAŞI CANAN'DAN TARAF OLDU
Kavgada Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve bazı il yöneticileri ise Canan Kaftancıoğlu'ndan yana görüş bildirdi.
KAFTANCIOĞLU İMAMOĞLU'NUN ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Tartışma sonunda Kaftancıoğlu "Pazar günü toplanın konuşun ancak seçim pazartesi günü olacak" diyerek İmamoğlu'nun önerisini reddetti.
Son olarak Canan Kaftancıoğlu il sekreteri tarafından yazılan resmi yazıyı gruba atarak seçimin pazartesi olacağını bildirdi.
BU KAVGA SAHAYA YANSIR
İBB Meclis üyelerinin bazıları bu tartışmayı milletvekili listelerinde Kaftancıoğlu mu yoksa İmamoğlu mu güçlü çıkacak kavgasının gruba yansıması olarak yorumladı.
Bu kavga seçim çalışmasına dolayısıyla sahaya da yansıyacak.