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    DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge’den acı haber

    Son dakika haberi! DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge(63) ailesi ile birlikte gittiği İstanbul’da kalp krizi sonucu vefat etti. Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DSP’li Özbilge’den acı haber!

    İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesi ile birlikte alışveriş yapan, daha sonra aracına tek olarak dönen Özbilge'den bir süre haber alamayan ailesi aracın yanına gitti. Aracın içinde yarı baygın halde Özbilge'yi görüp ulaşmaya çalışan ancak tüm çabalarına rağmen kilidi açamayan aile itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    Aracın kapısının açılmasının ardından sağlık ekiplerinin tetkiklerde Özbilge'nin vefat ettiği ailesine bildirildi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen 63 yaşındaki Ahmet Murat Özbilge 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı.

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    Haberler Güncel DSP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge’den acı haber
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