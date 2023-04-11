RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar
11.04.2023 16:37

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AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Başkan Erdoğan toplantıda konuşmasını gerçekleştiriyor. 14 Mayıs'ta milletin yeniden "Yeter Söz Milletindir" diyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Bizim yeter dememiz, bay bay Kemal’in yeter demesine benzemez." dedi. 81 ili afetlere dirençli şehirler haline dönüştüreceklerini belirten Başkan Erdoğan, "319 bini bir yılda teslim edilecek şekilde, toplam 650 bin yeni konut yaparak afetin 11 ilimizde ve mücavirinde açtığı yaraları tamamen saracağız." ifadelerini kullandı. Gençlere müjdeleri peş peşe sıralayan Erdoğan, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." dedi. Erdoğan kamuda mülakat usulünün kaldırılacağın bildirdi.

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