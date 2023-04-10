RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları CHP milletvekili listesi 2023! Tepki yağıyor... Sadullah Ergin'i gören CHP'li isimler çıldırdı |VİDEO

CHP milletvekili listesi 2023! Tepki yağıyor... Sadullah Ergin'i gören CHP'li isimler çıldırdı |VİDEO

CHP milletvekili listesi 2023! Tepki yağıyor... Sadullah Ergin'i gören CHP'li isimler çıldırdı |VİDEO
10.04.2023 09:34

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Son dakika haberleri... CHP ve İYİ Parti'nin YSK'ya sunduğu milletvekili aday listesi parti içini karıştırdı. Özellikle CHP listesinin FETÖ’cü, PKK sempatizanı, LGBT savunucusu isimlerden oluşması partilileri bile isyan ettirdi. Bu isimlerden biri de Sadullah Ergin. CHP'lilerin "Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı" diyerek tanımladığı Sadullah Ergin'in Ankara 1. bölgeden aday olması büyük tepki çekti. Öte yandan Erdoğan Toprak'ın CHP'den eşinin ise İYİ Parti'den aday gösterilmesine "karı-koca vekillik dönemi" yorumunda bulunuldu.

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