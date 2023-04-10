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    • 10.04.2023 18:51
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    Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    77 düzensiz göçmen yakalandı!

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botları tespit etti.

    4 AYRI OPERASYONDA 77 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

    Ekiplerin "TCSG-905", "TCSG-28" ve "TCSG-6" botlarıyla düzenlediği 4 ayrı operasyonda, Filistin ve Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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    Haberler Güncel Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen yakalandı
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