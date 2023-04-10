Çanakkale açıklarında 77 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarda 77 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botları tespit etti.

4 AYRI OPERASYONDA 77 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin "TCSG-905", "TCSG-28" ve "TCSG-6" botlarıyla düzenlediği 4 ayrı operasyonda, Filistin ve Afganistan uyruklu 77 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.