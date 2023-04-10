Antakya'da 'kentsel dönüşüme hayır' kampanyası başlatan CHP'li Hikmet Hatunoğlu, Hatay'dan aday gösterildi

Hikmet Hatunoğlu'nun geçtiğimiz dönem seçim vaadi olarak "Kentsel dönüşüme hayır" kampanyası başlattığı biliniyor. Asrın felaketinde en çok zarar gören yer ise Antakya.

ASRIN FELAKETİNDE HATAY'IN YOK OLMASINA NEDEN OLDU

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan on binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Devlet, milleti ile el ele verip yaralarını sararken muhalefet 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine acılar üzerinden siyaset devşirerek enkaz üzerinde miting yaptı.