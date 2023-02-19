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    • Güncel
    • 19.02.2023 21:25
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    • 19.02.2023 21:29
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    Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim

    Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, CHP ve yandaşı medyanın kirli algı operasyonları hız kesmeden sürüyor. Yandaş medyanın fondaş aktörlerinden Merdan Yanardağ, afet bölgelerindeki canhıraş mücadeleyi görmezden gelerek Bakanları 'sakal' üzerinden hedef gösterdi. Bu manipülasyona sosyal medya trolleri ve dezenformasyon yayan hesaplar da atladı. Takvim.com.tr başlatılan bu algı operasyonunu 4 fotoğrafla bozguna uğrattı. CHP'li Lütfü Savaş, Orhan Sarıbal, Burhanettin Bulut ve Mehmet Güzelmansur'un afet bölgesindeki sakallı fotoğrafları sahnelen kirli tiyatroyu açığa çıkardı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Merdan Yanardağ’ı patlatan 4 CHP’li isim

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.

    Depremin olduğu ilk andan bu yana devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken; Kabine de afet bölgesinde çalışmalarını yürüttü.

    6'lı masa bileşenlerinin başını çektiği muhalefet ise 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine, acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.

    Muhalefet güdümündeki fondaş medya ve sosyal medya hesapları da geri kalmadı.



    FONDAŞ MERDAN'DAN 'SAKAL' ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI
    CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sahada yürütülen canhıraş mücadeleyi görmezden gelerek skandal bir algı operasyonuna soyundu.

    Yanardağ, günlerdir afet bölgesinde bulunup çalışmalar yürüten Kabine'yi 'sakal' üzerinden manasız bir biçimde hedef gösterdi.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni, Bakanlar'ı algı yapmakla suçlaıp şu ifadeleri kullandı;

    İşleri güçleri algı.. Yani gerçeği, somut durumu, var olanı örtmek, yanılsama yaratarak hakikati gizlemek.. Başarısızlığı başarı gibi göstermeye çalışmak.. Bakanlar traş olmuyor. Çok çalışıyoruz, zamanımız yok havası.. Soylu'dan sonra F. Koca da ekibiyle sakallı çıktı, iyi mi!



    MERDAN YAYDI, TROLLER ATLADI
    Merdan Yanardağ'ın yaydığı sakal manüpülasyonuna sosyal medya trolleri ve yalanda başı çeken profiller de de atladı.

    Zaytung isimli yalan haber platformu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un afet bölgesindeki fotoğraflarını paylaşarak, "AKP'li Bakanların sakal kesmeme ve yorgunmuş gibi görünme süreleri 23 Şubat'a uzatıldı..." ifadelerini kullandı.

        KİRLİ ALGIYA BOZGUNA UĞRATAN SAKALLI CHP'Lİ VEKİLLER
        Ancak CHP yandaşı Merdan Yanardağ ve sosyal medya trollerinin kirli algısı çok geçmeden bozguna uğradı.

        Deprem bölgesinde bulunan CHP'li isimlerin de sakal bıraktığı dikkatlerden kaçmadı.



        Fotoğrafta: CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kirli sakallarıyla




        Fotoğrafta: CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal



        Fotoğrafta: CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut




        Fotoğrafta: CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur

        Bu fotoğraflarla birlikte ortaya çıkan tablo sahnelenen kirli tiyatroyu gözler önüne serdi.
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        Yerle bir olan yapıların sorumluları için hesap vakti
        Haberler Güncel Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim
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