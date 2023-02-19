Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.
Depremin olduğu ilk andan bu yana devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken; Kabine de afet bölgesinde çalışmalarını yürüttü.
6'lı masa bileşenlerinin başını çektiği muhalefet ise 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine, acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.
Muhalefet güdümündeki fondaş medya ve sosyal medya hesapları da geri kalmadı.
FONDAŞ MERDAN'DAN 'SAKAL' ÜZERİNDEN KİRLİ ALGI
CHP yandaşı TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, sahada yürütülen canhıraş mücadeleyi görmezden gelerek skandal bir algı operasyonuna soyundu.
Yanardağ, günlerdir afet bölgesinde bulunup çalışmalar yürüten Kabine'yi 'sakal' üzerinden manasız bir biçimde hedef gösterdi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni, Bakanlar'ı algı yapmakla suçlaıp şu ifadeleri kullandı;
İşleri güçleri algı.. Yani gerçeği, somut durumu, var olanı örtmek, yanılsama yaratarak hakikati gizlemek.. Başarısızlığı başarı gibi göstermeye çalışmak.. Bakanlar traş olmuyor. Çok çalışıyoruz, zamanımız yok havası.. Soylu'dan sonra F. Koca da ekibiyle sakallı çıktı, iyi mi!
MERDAN YAYDI, TROLLER ATLADI
Merdan Yanardağ'ın yaydığı sakal manüpülasyonuna sosyal medya trolleri ve yalanda başı çeken profiller de de atladı.
Zaytung isimli yalan haber platformu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un afet bölgesindeki fotoğraflarını paylaşarak, "AKP'li Bakanların sakal kesmeme ve yorgunmuş gibi görünme süreleri 23 Şubat'a uzatıldı..." ifadelerini kullandı.