Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Bölgede yaşayan 40 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi.



Depremin olduğu ilk andan bu yana devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçerken; Kabine de afet bölgesinde çalışmalarını yürüttü.



6'lı masa bileşenlerinin başını çektiği muhalefet ise 'Vakit birlik vakti' deyip kenetlenmek yerine, acılar üzerinden siyaset devşirdi, enkaz üzerinde miting yaptı.



Muhalefet güdümündeki fondaş medya ve sosyal medya hesapları da geri kalmadı.