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Dünyanın ilk SİHA gemisi! CHP'li fondaşların "nerede kullanılacak" dediği TCG Anadolu Milli SİHA'lara üs olacak

TCG Anadolu, Başkan Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA -gemisi" olacak. Türkiye savunma sanayi çağ atlarken muhalefetin tetikçileri bugün olduğu gibi dün de boş durmamıştı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayinde yapılar her türlü projeye karşı çıkan CHP fondaşı medya yıllar önce uçak gemisinin yapılacağının müjdelenmesi sonrası da "nerede kullanılacak?" diyerek algı operasyonuna girişmişti.

takvim.com.tr
AJANSLAR
10.04.2023 13:51 - Son Güncelleme: 10.04.2023 13:52
Dünyanın ilk SİHA gemisi! CHP’li fondaşların nerede kullanılacak dediği TCG Anadolu Milli SİHA’lara üs olacak

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi! CHP’li fondaşların nerede kullanılacak dediği TCG Anadolu Milli SİHA’lara üs olacak

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatıldı.

Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. Gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

Dünyanın ilk SİHA gemisi! CHP’li fondaşların nerede kullanılacak dediği TCG Anadolu Milli SİHA’lara üs olacak

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.

Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

Dünyanın ilk SİHA gemisi! CHP’li fondaşların nerede kullanılacak dediği TCG Anadolu Milli SİHA’lara üs olacak

CHP'Lİ FONDAŞLAR KARŞI ÇIKMIŞTI
Türkiye savunma sanayi çağ atlarken muhalefetin tetikçileri bugün olduğu gibi dün de boş durmamıştı. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayinde yapılar her türlü projeye karşı çıkan CHP fondaşı medya yıllar önce uçak gemisinin yapılacağının müjdelenmesi sonrası da "nerede kullanılacak?" diyerek algı operasyonuna girişmişti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi! CHP’li fondaşların nerede kullanılacak dediği TCG Anadolu Milli SİHA’lara üs olacak

O GEMİYİ NEREDE KULLANACAĞIZ?
CHP yandaşı Can Ataklı, "Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız?" ifadelerini kullanmıştı.

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