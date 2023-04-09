Özgür Özel’e oğlan Veli Ağbaba’ya hain diyen Cemal Enginyurt CHP listesinden vekil adayı oldu

14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşılık CHP’den milletvekili isteyen partilerden birisi de Demokrat Parti. Demokrat Parti’nin Cemal Enginyurt’u CHP listelerinden aday göstermesinin ardından Enginyurt’un bir açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu. Geçmişte "Özgür denen oğlan ve Veli Ağbaba denen hain" ifadelerini kullanan Enginyurt "Türk milliyetçisi, ülkücü nasıl olur da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır. CHP'ye Türk milliyetçileri nasıl oy verecek?" demişti.