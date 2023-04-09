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    • 09.04.2023 22:10
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    • 09.04.2023 22:10
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    Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan kesmedi FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin de İYİ Parti listesinde yerini aldı

    14 Mayıs seçimlerine sayılı bir zaman kalırken, partilerde aday listelierini YSK'ya sundu. Yaşanan bu süreçte İYİ Parti’nin tartışmalı isimleri aday göstermesi dikkat çekti. Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan yeniden Kocaeli'de 1. sıradan aday gösterilirken bir diğer tepki çeken isim ise 17/25 Aralık Süreci’nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti’den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu.

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’nin kara listesi!

    14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı bir zaman kala partiler aday listelerini YSK'ya sundu. Bu süreçte İYİ Parti'nin tartışmalı isimleri aday göstermesi dikkat çekti.



    FETÖ SAVUNUCUSU İDRİS NAİM ŞAHİN İYİ PARTİ LİSTESİNDE
    Özellikle şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'ın tekrar aday gösterilmesi büyük tepki toplarken, bir diğer tepki çeken isim ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu.



    İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.


    FETÖ'YÜ DESTEKLEYİP OPERASYONU KARALAMIŞTI
    İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı yapılmış olan İdris Naim Şahin FETÖ'ye yapılan operasyonu bu sözlerle karalamıştı:



        "2014 Türkiye'sinde Zaman Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği yapan Türkiye'de doğruları gerçekleri kendi inancı, kendi anlayışıyla yazan ve anlatan birileri için çok görüyor. Ve ne yazık ki 1998'lerin 1999'ların yani geçen yüzyılın mağdurları bugün yeni yüzyılda 2014 Türkiye'sinde takiyyenin şahını yaparak, takiyyenin en başarılısını ortaya koyarak bu ülkenin insanlarına ve ülkesine sahip çıkan herkese herhangi bir siyasi görüşe, cemaate, cemiyete bakmaksızın bir savaşı açmış durumda. Bugün için açılan savaş gazete üzerinden devam ediyor. Dün başka birşeyin üzerindendi, başka bir kesimin üzerindendi, askerin üzerindendi, sonra polisin üzerinden devam etti bugün gazeteciler üzerinden devam ediyor. Zannedilmesin ki yarın, bugünkü gözaltı kararlarına imza atan adı da dinimizi çağrıştıran hakimler bu ahtapot tarafından sarılmayacak, bu timsah tarafından yutulmayacak zannedilmesin, zannedilmemelidir."

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        Haberler Güncel Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan kesmedi FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin de İYİ Parti listesinde yerini aldı
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