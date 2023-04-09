Şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan kesmedi FETÖ savunucusu İdris Naim Şahin de İYİ Parti listesinde yerini aldı

FETÖ SAVUNUCUSU İDRİS NAİM ŞAHİN İYİ PARTİ LİSTESİNDE
Özellikle şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan'ın tekrar aday gösterilmesi büyük tepki toplarken, bir diğer tepki çeken isim ise 17/25 Aralık Süreci'nde FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkan, FETÖ ile ilişkisinden dolayı AK Parti'den uzaklaştırılan İdris Naim Şahin oldu.
İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin, 2014 yılının 14 Aralık günü Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına aldığında gerçekleştirilen terör operasyonunu "Türkiye'nin ayıbı" olarak değerlendirmişti.
FETÖ'YÜ DESTEKLEYİP OPERASYONU KARALAMIŞTI
İyi Parti Ordu birinci sıra milletvekili adayı yapılmış olan İdris Naim Şahin FETÖ'ye yapılan operasyonu bu sözlerle karalamıştı: