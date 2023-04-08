Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Tahıl Koridoru açıklaması: 883 gemiyle 27,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı

Ziyaretin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada, Akdeniz Bölgesi'nin iç kısmında, göller bölgesinde ve bunun ortasında adeta sancak gibi yükselen Burdur'un bölgenin önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi.

"BU ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK ŞÜKÜR MEYVESİNİ VERDİ"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bakanlığın 32 biriminden biri olduğunu ifade eden Kirişci, "Göreve geldiğimiz andan itibaren TİGEM'de proaktif çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız çok şükür meyvesini verdi. TİGEM, 2022 yılında altı kat artışla 798 milyon lira düzeyinde bir gelir elde etti. Bir önceki yıla göre ise bu geliri yüzde 500 arttırmış oldu. Böylece çiftçilerimize kaliteli tarımsal üretim materyali sağlarken TİGEM, ülke ekonomimize de büyük bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.