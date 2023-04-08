Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den Tahıl Koridoru açıklaması: 883 gemiyle 27,3 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren "Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile planlı tarım döneminin başladığını belirterek, "Bu, aslında tek başına tarım adına bir devrimdir." dedi. Burdur'daki programları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret eden Kirişci, şeref defterini imzaladı, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili Vali Vekili Ahmet Mailoğlu'ndan bilgi aldı.
Ziyaretin ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Kirişci, yaptığı konuşmada, Akdeniz Bölgesi'nin iç kısmında, göller bölgesinde ve bunun ortasında adeta sancak gibi yükselen Burdur'un bölgenin önemli bir tarımsal üretim merkezi olduğunu söyledi.
"BU ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK ŞÜKÜR MEYVESİNİ VERDİ"
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bakanlığın 32 biriminden biri olduğunu ifade eden Kirişci, "Göreve geldiğimiz andan itibaren TİGEM'de proaktif çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımız çok şükür meyvesini verdi. TİGEM, 2022 yılında altı kat artışla 798 milyon lira düzeyinde bir gelir elde etti. Bir önceki yıla göre ise bu geliri yüzde 500 arttırmış oldu. Böylece çiftçilerimize kaliteli tarımsal üretim materyali sağlarken TİGEM, ülke ekonomimize de büyük bir katkı sağlamıştır." diye konuştu.
Türkiye'nin Akdeniz çanağında, yarı kurak coğrafyada bulunduğunu dile getiren Kirişci, jeopolitik konumundan dolayı da Suriye, Irak ile Rusya-Ukrayna gibi önemli çatışma alanlarının yakınında bulunduğunu belirtti.
Ülke nüfusunun sabit olmadığını, 2002'de 65 milyon olan nüfusun bugün 85 milyona ulaştığını anlatan Bakan Kirişci, şöyle konuştu: "20 milyonluk bir ilave nüfusu da bu ülkenin görmesi ve bunu dikkate alması gerekir. Tabii ki bu 20 milyonluk nüfusla da kalmıyoruz. Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunmamızın, jeopolitik risklerin zorluğu ve bir de göç yolu üzerindeyiz. Bunlar, düzenli ya da düzensiz göçmen, hiç fark etmiyor. Ülkemiz ister istemez bunlara da ev sahipliği yapmak durumunda kalıyor. Bunların da 4,5 milyon civarında olduğunu bilmemizde yarar var. Yine bir diğer konu, ülke olarak ihracat yapıyoruz. İhracatımızı her geçen gün artırıyoruz. Genel ihracatımız 2022'de 36 milyar dolar iken bugün 254 milyar dolara çıktı. 2002 yılında 36 milyar doların 3,8 milyar doları tarım ve gıda ile ilişkiliydi, şimdi 254 milyar doların içerisinde de tarımsal ürünler ve gıda ihracatımız 30 milyar dolara dayandı. Artı 2002'de 15 milyon ülkemizi ziyaret eden turist varken pandemiye rağmen bugün 52 milyonun üzerine çıktık. Bu ülke 122 ülkeye, 255 destinasyona uçan milli gururumuz Türk Hava Yolları marifetiyle, 185 milyon yolcuyu da uçakta Türkiye'ye transit ülke olarak veya Türkiye'ye gelen yolcu olarak düşündüğümüzde, öylesine büyük bir yolcu kitlesini de yine Türkiye'de siz değerli kardeşlerimizin ürettikleriyle doyuran bir ülkeyiz. 185 milyon uçak yolcusu da sizin ürettiklerinizi tüketmektedir."