Nobellik diplomasi! Ukrayna ve BM'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'tahıl Koridoru' teşekkürü: 120 gün daha uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatıldığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Söz konusu anlaşmaya sadık kaldıkları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e minnettar olduklarını kaydeden Kubrakov, "Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.