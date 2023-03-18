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    Nobellik diplomasi! Ukrayna ve BM'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'tahıl Koridoru' teşekkürü: 120 gün daha uzatıldı

    Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatıldı. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a teşekkür etti. Öte yandan BM Sözcüsü Stephane Dujarric de Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması girişimine diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti. Takvim.com.tr detayları sizle için derledi.

    takvim.com.tr
    Ukrayna ve BM’den Başkan Erdoğan’a teşekkür

    Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatıldığını belirtti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
    Söz konusu anlaşmaya sadık kaldıkları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e minnettar olduklarını kaydeden Kubrakov, "Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı." ifadelerini kullandı.



    ANLAŞMA BUGÜN SONA ERİYORDU
    Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. 19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu.



    BİR TEŞEKKÜR DE BM'DEN
    BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye'ye teşekkür etti.
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    Haberler Güncel Nobellik diplomasi! Ukrayna ve BM'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'tahıl Koridoru' teşekkürü: 120 gün daha uzatıldı
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