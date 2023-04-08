Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? İşte detaylar

İstanbul'da toplu ulaşım ağına taze bir kan daha geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, günde 70 bin kişiyi taşıması bekleniyor.
4 DURAK TOPLAM 70 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEK
Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede, Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattında, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatları kullanıldı.
ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM KOLAYLAŞTI
Hattın açılmasıyla Bağcılar-Kirazlı Hattı'ndan gelen vatandaşlar aktarmasız şekilde Başakşehir'de bulunan Metrokent istasyonundan geçerek Kayaşehir'e devam edebilecek. Aynı şekilde Kayaşehir istasyonundan binildiğinde aktarmasız bir şekilde Bağcılar'a gidebilecek. Kayaşehir-Mahmutbey arası 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy arası 29 dakikaya, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakikaya indi.