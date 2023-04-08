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    • Güncel
    • 09.04.2023 01:49
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    • 09.04.2023 01:52
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    Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? İşte detaylar

    İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı eklendi. İBB'nin yarım bıraktığı Başakşehir Kayaşehir metro hattı projesi, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan metro sayesinde, Başakşehir-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arası ise 23 dakikaya düştü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye tahmini olarak 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla ise Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebiliyor.

    Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü

    İstanbul'da toplu ulaşım ağına taze bir kan daha geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu, günde 70 bin kişiyi taşıması bekleniyor.



    4 DURAK TOPLAM 70 BİN KİŞİYE HİZMET EDECEK
    Başakşehir Metrokent Metro İstasyonu'ndan başlayan 6,2 kilometrelik projede, Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 10 bin 250 metrelik tünel inşaatı, 295 metrelik viyadük imalatı, 11 bin 595 metrelik ray döşeme işlemi ve 32 bin 661 metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirildiği metro hattında, son teknoloji elektromekanik ve sinyalizasyon imalatları kullanıldı.



    ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM KOLAYLAŞTI
    Hattın açılmasıyla Bağcılar-Kirazlı Hattı'ndan gelen vatandaşlar aktarmasız şekilde Başakşehir'de bulunan Metrokent istasyonundan geçerek Kayaşehir'e devam edebilecek. Aynı şekilde Kayaşehir istasyonundan binildiğinde aktarmasız bir şekilde Bağcılar'a gidebilecek. Kayaşehir-Mahmutbey arası 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy arası 29 dakikaya, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakikaya indi.



        BAŞAKŞEHİR-TAKSİM ARASI 55 DAKİKA
        Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağından binen bir kişi, Sirkeci'ye 75 dakikada, Kayaşehir'den metro ağıyla Üsküdar'a ise 85 dakikada gidilebiliyor. Başakşehir'den metroya binen birisi, tahmini olarak 55 dakikada Taksim'e ulaşırken, Kayaşehir'de oturan bir vatandaş Mecidiyeköy'e 65 dakika içerisinde varabiliyor.



        İSTASYON SANAT GALERİSİ GİBİ OLDU
        Metro hattı, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra adeta bir sanat galerisini andırıyor. Seramik duvarlarda, Türkiye haritası bulunuyor. Bu haritada ise ülke genelinde şehir hastaneleri bulunan iller yer alıyor. Ayrıca rölyef duvarlarda şehir hastanelerinin bulunduğu illeri simgeleyen ağaç resimleri yolcuları karşılıyor. Duvarda Adana'yı diş budak, Şanlıurfa'yı Ahlat, Kayseri'yi ceviz, Ankara'yı göknar ve akçaağaç, Isparta'yı Ardıç, Ordu'yu doğu kayını, Trabzon'u ak söğüt, Kütahya'yı porsuk, Yozgat'ı mavi ladin, Erzurum'u huş, Samsun'u ağlayan çam, Elazığ'ı mavi servi, İstanbul'u çam ile sakura, Mersin'i portakal, Konya'yı meşe, Eskişehir'i kızılçam, Tekirdağ'ı ıhlamur, Gaziantep'i fıstık, İzmir'i fıstık çamı, Kocaeli'yi gürgen, Bursa'yı kestane, Manisa'yı çınar ağacı temsil ediyor. İstasyonda ayrıca bebek bakım odası, mescid ve tuvalet gibi yolcuların her türlü ihtiyacını karşılayacak alanlar da yer alıyor.



        İBB: BÜTÇEMİZ YOK, BAĞLANTI YOLLARINI YAPAMAYIZ
        Ulaştırma Bakanlığı tarafından hayata geçirilen metro projesinin bağlantı yolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yarım bırakılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. büyük ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın 11 Aralık 2019 tarihinde İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "KurumumUzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir.." denildi.



            ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI; HASTANE YOLLARINI YAPTI
            Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapıldı.İstanbul'da şehir hastanesinin de güzergahında bulunduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenildi.

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            Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü
            Haberler Güncel Kayaşehir metrosu mesafeleri düşürdü! Kaç dakikada nereden nereye gidilir? İşte detaylar
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                SON DAKİKA