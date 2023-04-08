Başkan Erdoğan vatman koltuğunda! Başakşehir - Kayaşehir metrosunda ilk sürüş...

Kayaşehir Metro İstasyonu'nda, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kayaşehir metro hattı açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, "Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için bu metro hattını, maalesef, belediye yapmadığı için bakın üç yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a evet bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi ben inanıyorum ki 2024 seçimlerinde İstanbul verecek. Ama şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek." açıklamasını yaptı.



