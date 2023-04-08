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    • 08.04.2023 17:58
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    İsrail'den Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı!

    Filistinli Esirler Cemiyeti, İsrail'in işgal altındaki topraklarda 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik aldığı idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı. İsrail cezaevlerinde tutulan idari tutuklu sayısı 1016'ya ulaştı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İsrail’den Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı!

    Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "İsrail işgali, Filistinlilere yönelik gizli bir dosya bulunduğu bahanesiyle, idari tutuklama suçunun kapsamını genişletiyor." ifadelerine yer verildi.

    İDARİ TUTUKLAMA KARARLARI 800'E ULAŞTI

    Açıklamada, 2023'ün başından bu yana Filistinlilere yönelik alınan idari tutuklama kararlarının 800'e ulaştığını açıkladı.

    İDARİ TUTUKLU SAYISI 1016'YA ULAŞTI

    Geçen ayın sonu itibariyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli idari tutuklu sayısının 1016'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, bunlardan 6'sının çocuk ve birisinin kadın olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, İsrail'in son 9 yılda yaklaşık 13 bin idari tutuklama emri çıkardığı belirtilirken, idari tutukluların yüzde 80'inin yıllardır cezaevinde bulunduğu ifade edildi.

    İSRAİL'İN "İDARİ TUTUKLULUK" UYGULAMASI

    "İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor. Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

    5 YILA KADAR DEFALARCA UZATILABİLİYOR

    Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

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    Haberler Güncel İsrail'den Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı!
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