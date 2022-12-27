CHP'li Canan Kaftancıoğlu İBB'deki ihale kavgasında bombayı WhatsApp'tan patlattı! Önce inkar sonra itiraf: "Yanlış bilgi vermedim"





5) SADECE KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU BİLİYOR

İHALE SKANDALINDA WHATSAPP İTİRAFI

CHP'li İBB'deki ihale skandalındaki kavgada itiraf niteliğindeki WhatsApp mesajı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'e, "Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim." şeklinde mesaj attığını yazdı. Övür, ise "Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz?" diyerek Kaftancıoğlu'na zor bir soru sordu. Kaftancıoğlu'nun bu soruya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

İşte Övür'ün bugünkü yazısı:



İBB'DEN İHALE ALAN CHP MİLLETVEKİLLERİ YOK MU?

Bir süredir küresel kuşatmalar karşısında sesini çıkarmayan ama CHP içindeki aday yarışı ve rant kavgası olanca canavarlaşan, rahmetli Erdal İnönü'nün deyimiyle "Aslan sosyal demokratlar"ı yazıyorum.

Gerçi sosyal demokratlıkları da kalmadı ya neyse... Önce medyadaki Kemalciler-Ekremciler kavgasına şahit olduk. Sonra bu ayrışmanın en sert yansıdığı Kaftancıoğluİmamoğlu kavgası geldi. "Müteahhit kafalı" veya "şizofren" suçlamaları gündemi sarstı.