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    • 27.12.2022 09:13
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    • 27.12.2022 09:39
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    CHP'li Canan Kaftancıoğlu İBB'deki ihale kavgasında bombayı WhatsApp'tan patlattı! Önce inkar sonra itiraf: "Yanlış bilgi vermedim"

    Son dakika haberi! Takvim gazetesinin gündeme getirdiği CHP'li İBB'deki ihale skandalındaki kavgada itiraf niteliğindeki WhatsApp mesajı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'e, "Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim." şeklinde mesaj attığını yazdı. Övür, ise "Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz?" diyerek Kaftancıoğlu'na zor bir soru sordu. Kaftancıoğlu'nun bu soruya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Önce inkar sonra itiraf: Yanlış bilgi vermedim

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu arasındaki kavga hız kazandı. İlk kez TAKVİM'in gündeme getirdiği krizde ikince perde açıldı. Bu kez gerginliği müteahhit listesi tırmandırdı.


    CANAN KAFTANCIOĞLU 5 İSMİ KILIÇDAROĞLU'NA BİLDİRDİ
    İddiaya göre Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nun ihale verdiği 5 CHP'li ismi saptadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardı.

    İmamoğlu'nun 'beş'ini bırakmıyor

    İsimleri gören Kemal Bey şoka uğradı. Çünkü aralarında en yakın kurmayı Erdoğan Toprak da var.



    1) ERDOĞAN TOPRAK



        2) ÖZGÜR KARABAT



        3) GÖKHAN ZEYBEK



        4) TURAN AYDOĞAN



            5) SADECE KILIÇDAROĞLU VE KAFTANCIOĞLU BİLİYOR

            İHALE SKANDALINDA WHATSAPP İTİRAFI
            CHP'li İBB'deki ihale skandalındaki kavgada itiraf niteliğindeki WhatsApp mesajı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'e, "Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim." şeklinde mesaj attığını yazdı. Övür, ise "Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz?" diyerek Kaftancıoğlu'na zor bir soru sordu. Kaftancıoğlu'nun bu soruya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.

            İşte Övür'ün bugünkü yazısı:


            İBB'DEN İHALE ALAN CHP MİLLETVEKİLLERİ YOK MU?
            Bir süredir küresel kuşatmalar karşısında sesini çıkarmayan ama CHP içindeki aday yarışı ve rant kavgası olanca canavarlaşan, rahmetli Erdal İnönü'nün deyimiyle "Aslan sosyal demokratlar"ı yazıyorum.
            Gerçi sosyal demokratlıkları da kalmadı ya neyse... Önce medyadaki Kemalciler-Ekremciler kavgasına şahit olduk. Sonra bu ayrışmanın en sert yansıdığı Kaftancıoğluİmamoğlu kavgası geldi. "Müteahhit kafalı" veya "şizofren" suçlamaları gündemi sarstı.


            İkili birbirlerine selam bile vermez oldu. Kavga günlerce medyada tartışıldı.
            İmamoğlu, dolambaçlı bir cevap verse de suçlamaların mimarı Kaftancıoğlu hiç oralı olmadı. Eksiği gediği de olsa bir kulis haberi günlerce tartışılmıştı. Önceki gün de yine kulislerde dilden dile dolaşan ve CHP'nin hukuksuz il başkanlığını sürdüren Kaftancıoğlu'nun, genel başkanına sunduğu "CHP'nin ihaleci milletvekilleri" iddiasını yazdım.
            Kaftancıoğlu, hiç vakit kaybetmeden Whatsapp üzerinden "kendisine yakışan" bir üslupla mesaj gönderdi. Özeti şuydu:
            "Genel Başkanımıza liste verdiğime dair ithamınız ve iftiranıza dair; bilmeniz gerekir ki bugüne kadar Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim." Peki, doğru bilgiyle "informe" etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesi'nden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz? Sorunun cevabını yine aynı yolla merakla bekliyorum.


            Bu arada 5 yıl boyunca sizin görevden alınmadığınız için hayal kırıklığı yaşadığımı da eklemişsiniz. Doğrusu öyle bir derdim hiç olmadı, olmaz da. Büyük ihtimalle kulislerde yine sizin partililerin beklentisini yazmışımdır. Ama sizi de, siyasi ruhunu FETÖ'cülere ve sol marjinal gruplara peşkeş çeken, CHP'yi HDP'lileştiren Kılıçdaroğlu dönemine uygun olduğunuz için eleştirdiğim de doğrudur. Bu dönem sizsiz olmazdı zaten.

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            Haberler Güncel CHP'li Canan Kaftancıoğlu İBB'deki ihale kavgasında bombayı WhatsApp'tan patlattı! Önce inkar sonra itiraf: "Yanlış bilgi vermedim"
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