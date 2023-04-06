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    • 07.04.2023 08:42
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    • 07.04.2023 08:42
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    AK Parti 28. Dönem Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün İstanbul, Ankara ve İzmir listelerine son şeklini verdiği, listelerde son ana kadar bir değişiklik olmazsa 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. Peki, AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

    AK Parti Milletvekili adayları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili listelerini büyük ölçüde tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Aydın'dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Peki, AK Parti Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MHP Milletvekili adaylarının belli olmasının ardından birçok kişi AK Parti milletvekili adayları ne zaman belli olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmese de listenin önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

    40 İLE GİDECEK

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra 14 Mayıs'a kadar 40 ile gideceği kaydedildi. Erdoğan'ın deprem bölgelerinde miting yapmamasına dair alınan kararda da henüz bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.

        BAHÇELİ'YLE LİSTE ZİRVESİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün, seçimde ortak liste gündemiyle bir görüşme yapması bekleniyor.

        50 PUAN VE ALTI ALANLAR ELENDİ

        AK Parti, milletvekili olmak isteyen 6 bin 25 aday adayı ile yüz yüze mülakat yapmıştı. Puanlama sistemine göre yapılan mülakatlar sırasında, 50 puan ve altı alan adayların elendiği, 100 puana yakın adayların ise liste başına alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öğrenildi.

        KABİNE ADAY

        Kabinenin tüm üyeleri seçimde Milletvekili adayı olacak. Bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan'ın "Hepiniz aday olacaksınız" dediği öğrenildi.
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        Haberler Güncel AK Parti 28. Dönem Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?
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