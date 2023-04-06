AK Parti 28. Dönem Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? AK Parti Milletvekili adayları ne zaman açıklanacak?

AK Parti Milletvekili adayları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili listelerini büyük ölçüde tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Ankara'dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un Aydın'dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Peki, AK Parti Milletvekili adayları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MHP Milletvekili adaylarının belli olmasının ardından birçok kişi AK Parti milletvekili adayları ne zaman belli olacak sorusuna cevap aramaya başladı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmese de listenin önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.
40 İLE GİDECEK
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonra 14 Mayıs'a kadar 40 ile gideceği kaydedildi. Erdoğan'ın deprem bölgelerinde miting yapmamasına dair alınan kararda da henüz bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.