YSK 14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

14 Mayıs seçimlerine 38 gün gibi kısa bir süre kala nefesler tutuldu.
Siyasi partiler seçim çalışmalarına son sürat devam ederken, vatandaşlar son değerlendirmelerini yapıyor.
Bu sürecin büyük bir payı ise Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK).
YSK, bu kez de oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı.
64 MİLYON SEÇMEN
Toplanan verilere göre 14 Mayıs günü 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak.
Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor.
Ayrıca oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandığın kurulacağı açıklandı.