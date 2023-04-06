YSK 14 Mayıs’ta oy kullanacak seçmen sayısını açıkladı! Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?

64 MİLYON SEÇMEN

Toplanan verilere göre 14 Mayıs günü 64 milyon 191 bin 285 seçmen oy kullanacak.

Bu seçmenlerin 3 milyon 286 bin 258'i ise yurt dışında yaşıyor.

Ayrıca oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandığın kurulacağı açıklandı.