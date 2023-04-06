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    • 06.04.2023 18:54
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    İstanbul Bayrampaşa'da hareketli anlar: Başından silahla vurarak öldürdü! Özel Harekat Polislerinden eve operasyon hazırlığı

    Son dakika... İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi aynı evde bulunan birini başından silahla vurarak öldürdü. Polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken Özel Harekat Polisleri ise şüpheli şahsın bulunduğu eve operasyon yapmak için hazırlık yapıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da dehşet: Silahla başından vurarak öldürdü!

    İstanbul'da bir kişi, aynı evde bulunduğu kişi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatılırken, zanlının kimliğinin henüz tespit edilemediği kaydedildi.

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir evde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aynı evde bulunan başka bir kişiyi başından silahla vurarak öldürdü.

    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN EVE OPERASYON HAZIRLIĞI

    Polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken Özel Harekat Polisleri ise şüpheli şahsın bulunduğu eve operasyon yapmak için hazırlık yapıyor.

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    Haberler Güncel İstanbul Bayrampaşa'da hareketli anlar: Başından silahla vurarak öldürdü! Özel Harekat Polislerinden eve operasyon hazırlığı
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