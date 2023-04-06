DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile pazarlığını yüzüne vurdu: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla...

HDP'ye bakanlık verileceği söylemlerine yanıt veren Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız." itirafını yaptı.