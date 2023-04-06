DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile pazarlığını yüzüne vurdu: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla...

Entrikalar ve pazarlıkların ardından CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gizli ortak HDPKK ile de açık temaslara başladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ORTAKLIK YAPTIĞI HDPKK'LI SIRRI SAKIK: CUMHURİYET'İ DEĞİŞTİRECEĞİZ
HDP'den tebrik mesajları ile eş zamanlı olarak Kandil'den destek mesajları gelirken HDP'li Sırrı Sakık skandal bir açıklama ile itirafta bulundu.
HDP'ye bakanlık verileceği söylemlerine yanıt veren Sakık, "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız." itirafını yaptı.
ÖNDER AKSAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SOĞUK DUŞ: CUMHURİYETLE HESAPLAŞMA HAYALİ KURANLAR...
Demoktratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal HDPKK ile iş tutan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır bir göndermede bulundu.
Seçim çalışmaları kapsamında partileri gezen ve destek isteyen Kılıçdaroğlu bugün Demokratik Sol Parti'yi ziyaret etti.
Kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak "Cumhuriyet'i değiştireceğiz" diyen Sırrı Sakık'ın sözlerine gönderme yapan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP gerekli karşılığı vermiştir" ifadelerini kullandı.