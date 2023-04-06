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    • 06.04.2023 16:59
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    CHP listesine giren Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler! Yandaş Enver Aysever patladı: "Kılıçdaroğlu kulağını çeksin"

    7'li koalisyonda yaşanan vekil ve bakanlık pazarlığı devam ederken küçük ortaklar Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girmeye karar verdi. Koalisyonda köşe kapmaca devam ederken CHP medyası da küçük ortakları tabiri caizse "şamar oğlanına" çevirdi. Oy potansiyelini bildiği için CHP listesine mecbur kalan Ahmet Davutoğlu'nun sesini kesmesi gerektiğini belirten CHP yandaşı Enver Aysever, "Kılıçdaroğlu'nun kulağını çekmeli Davutoğlu'nun bayağı çekmeli ve ciddi kulağını çekmeli. Ben sokağa çıksam Davutoğlu'ndan çok oy alırım ya" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP medyası patladı: Kılıçdaroğlu kulağını çeksin

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık terörün siyasi ayağı HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'li koalisyonda liste krizi devam ederken karar verildi.

    CHP MEDYASI PATLADI: "KILIÇDAROĞLU KULAĞINI ÇEKSİN" | VİDEO İZLE

    4 PARTİ CHP'DEN GİRECEK
    Buna göre, küçük ortaklar Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girecek.

    CHP MEDYASINDAN KÜÇÜK ORTAKLARA AYAR
    7'li koalisyonda bu gelişmeler yaşanırken CHP medyası da küçük ortakları yerden yere vurmaya devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koalisyondaki temsil sorunuyla ilgili, "Milletin 3 damarı varsa, açık ifade ediyorum kimse gücenmesin, bu 3 damarın ikisi (Millet İttifakında) baskın olarak var. Sol-seküler CHP bayrağı altında, Milliyetçi İYİ Parti bayrağı altında, muhafazakar ayak ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclisin büyük çoğunluğu sol-seküler, milliyetçi kanatta, daha az temsil muhafazakar kanatta olursa bu bir dengesizliktir." sözlerine karşı CHP yandaşı Enver Aysever zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

    DAVUTOĞLU'NU ŞAMARLADI: KILIÇDAROĞLU KULAĞINI ÇEKSİN
    Aysever, kendi oy potansiyelini bildiği için CHP listelerinden seçime girmeye ses çıkarmayan Davutoğlu'nu tabiri caizse şamar oğlanına çevirdi. Kılıçdaroğlu tarafından Davutoğlu'nun kulağının çekilmesi gerektiğini belirten Aysever, "Davutoğlu'nun şu sözünü konuşmayalım mı yani? Bunu konuşmayalım mı? Bu temel bir problemdir. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu kulağını çekmeli Davutoğlu'nun bayağı çekmeli ve ciddi kulağını çekmeli." dedi.

        SOKAĞA ÇIKSAM DAHA ÇOK OY ALIRIM
        Davutoğlu'nun yüzde 1 oyunun bile olmadığını altını çizerek söz söyleme hakkı olmadığını dile getiren Aysever, "Yani hala burada 0.01 oyunla Türkiye'ye kafa tutuyorsun. Senin ağababan iktidarda zaten, bu ayıp ya sonra "Enver keskin sirke küpüne zarar". Kusura bakmayın da o zaman Davutoğlu'nu da sustursunlar. Ben sokağa çıksam Davutoğlu'ndan çok oy alırım ya. Vallahi daha çok oy alırım, böyle bir saçmalık olur mu ya." ifadelerini kullandı.

        LİSTE KRİZİ PATLAK VERMİŞTİ
        Koalsiyonun ortak adayı olmak için küçük ortaklara pazarlık kapılarını sonuna kadar açan Kemal Kılıçdaroğlu, iş vekil listelerini belirlemeye gelince hem partisi tarafından hem de ortakları tarafından sıkıştırıldı.

        ÖNCE DEVA SONRA GELECEK!
        Gelecek ve DEVA Partisi'nin grup kurabilmesi adına 20 vekil vermeyi vaat eden Kılıçdaroğlu'nun rakamı 3'e kadar düşürdüğü ve DEVA Partili yöneticilerin "Adam bizi sattı" dediği gündeme gelmişti.

        9 Nisan'da kesinleşecek olan Milletvekili listeleri öncesi Ahmet Davutoğlu ise Kılıçdaroğlu'na mesaj vererek Meclis'te kendilerine daha fazla kontenjan açılması gerektiğini ima etti.

            Ahmet Davutoğlu, "İttifak içinde Sol-seküler CHP bayrağı altında, milliyetçiler İYİ Parti bayrağı altında, üçüncü kanat olan mufazakar kanat ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclis'e bu şekilde gidilirse üçüncü damar sıkıntısı çekilecek" dedi. CHP'de ise teşkilatlar kendilerine yer açılmazsa istifa edecek.

            Öyle ki CHP'li eski milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. Aday listeleri belirlendikten sonra CHP içinde büyük istifalar olacak" ifadeleriyle krizi açık etmişti.

            Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı ile istifa dalgasının gelmesi bekleniyor.

            KANDİL'DEN ORTAK GİRİN TALİMATI
            Son olarak terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu'dan 6+1'li koalisyona "seçime ortak liste ile girin" çağrısı gelmişti. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak İYİ Parti ve CHP'nin seçime 10 ilde fermuar sistemle girme kararı dikkat çekmişti.

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            Haberler Güncel CHP listesine giren Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler! Yandaş Enver Aysever patladı: "Kılıçdaroğlu kulağını çeksin"
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