CHP listesine giren Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler! Yandaş Enver Aysever patladı: "Kılıçdaroğlu kulağını çeksin"

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin açık terörün siyasi ayağı HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'li koalisyonda liste krizi devam ederken karar verildi.
CHP MEDYASI PATLADI: "KILIÇDAROĞLU KULAĞINI ÇEKSİN" | VİDEO İZLE
4 PARTİ CHP'DEN GİRECEK
Buna göre, küçük ortaklar Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girecek.
CHP MEDYASINDAN KÜÇÜK ORTAKLARA AYAR
7'li koalisyonda bu gelişmeler yaşanırken CHP medyası da küçük ortakları yerden yere vurmaya devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koalisyondaki temsil sorunuyla ilgili, "Milletin 3 damarı varsa, açık ifade ediyorum kimse gücenmesin, bu 3 damarın ikisi (Millet İttifakında) baskın olarak var. Sol-seküler CHP bayrağı altında, Milliyetçi İYİ Parti bayrağı altında, muhafazakar ayak ise ittifakta yeterince temsil edilmiyor. Meclisin büyük çoğunluğu sol-seküler, milliyetçi kanatta, daha az temsil muhafazakar kanatta olursa bu bir dengesizliktir." sözlerine karşı CHP yandaşı Enver Aysever zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
DAVUTOĞLU'NU ŞAMARLADI: KILIÇDAROĞLU KULAĞINI ÇEKSİN
Aysever, kendi oy potansiyelini bildiği için CHP listelerinden seçime girmeye ses çıkarmayan Davutoğlu'nu tabiri caizse şamar oğlanına çevirdi. Kılıçdaroğlu tarafından Davutoğlu'nun kulağının çekilmesi gerektiğini belirten Aysever, "Davutoğlu'nun şu sözünü konuşmayalım mı yani? Bunu konuşmayalım mı? Bu temel bir problemdir. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu kulağını çekmeli Davutoğlu'nun bayağı çekmeli ve ciddi kulağını çekmeli." dedi.