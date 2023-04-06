Karaköy’de 5 katlı metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina çöktü.
Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ | VİDEO İZLE
Tramvay yolunun da geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.
Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökme meydana geldi. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.
Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.
Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.
ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI, TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatılırken, Eminönü istikametinde trafik akışı devam ediyor. T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.