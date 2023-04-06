Karaköy’de 5 katlı metruk bina çöktü

Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.

Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.