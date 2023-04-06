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    • 06.04.2023 15:28
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    Karaköy'de 5 katlı metruk bina çöktü

    Son dakika haberi! İstanbul'da Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü. Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada sabah 06.30 sıralarında kısmi çökme meydana gelmişti. Çökme anı kameraya yansıdı. Yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan binada kısmi çökme meydana gelmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Karaköy’de 5 katlı metruk bina çöktü

    Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina çöktü.

    Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    5 KATLI BİNA ÇÖKTÜ | VİDEO İZLE

    Tramvay yolunun da geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

    Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökme meydana geldi. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.

    Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.

    Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.

    ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
    Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI, TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU
    Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatılırken, Eminönü istikametinde trafik akışı devam ediyor. T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.

        KORUMA KURULU'NUN KARARI DOĞRULTUSUNDA İŞLEMLERE DEVAM EDİLECEK
        Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan gazetecilere yaptığı açıklamada, 127 ada, 4 parsel üzerinde bulunan ve 1999'da tescil edilen yapı için 2016 yılında Koruma Kurulunca uygun görülen projeler doğrultusunda belediye tarafından yapı ruhsatı düzenlendiğini anlattı.



        Saat 06.30'da ihbar üzerine yapının orta kısmında geniş bir çökme yaşandığının anlaşıldığını belirten Karaaslan, "Belediyemiz ekiplerince teknik rapor düzenlenerek konu değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletildi. Koruma Kurulundan gelecek karar doğrultusunda da konuyla ilgili işlemlere devam edilecek." dedi.

        Karaaslan, yapının mülkiyet sahibinin dönem içinde binada kısmen raspa çalışması yaptırdığını, restorasyon projesi ve şantiye şefi değiştiği için ruhsatın yenilendiğini, en son 2020'de tekrar bir ruhsat yenilemesi yapıldığını ifade etti.

            "PROJE GÖRÜNÜMÜNDE OTEL PROJESİ GÖZÜKÜYOR"
            Yolun ne zaman açılacağına ilişkin soru üzerine Karaaslan, yapıya müdahale etme şanslarının olmadığını, bu konuda Koruma Kurulundan gelecek kararı beklediklerini, karara göre mülk sahibinin ya da belediyenin müdahale edeceğini söyledi.

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