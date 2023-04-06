Antakya Devlet Hastanesi 35 gün sonra hizmete açılıyor: "Söz verdiğimiz tüm projeleri zamanında bitirip hizmete açacağız"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da devlet bütün gücüyle çalışıyor.
ANTAKYA DEVLET HASTANESİ 10 MAYIS'TA HİZMETE ALINACAK
Bölgenin sağlık altyapısının yeniden güçlenmesi için Antakya ve Defne'ye yapılan iki devlet hastanesinde, aralıksız bir çalışma sürdürülüyor. Çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen Antakya Devlet Hastanesi 10 Mayıs'ta vatandaşların hizmetine sunulacak.
400 YATAK KAPASİTELİ
Antakya Devlet Hastanesi, 22 bin metrekare oturum alanı olmak üzere yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana bina ediliyor.