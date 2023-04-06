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    • 06.04.2023 19:11
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    7'li koalisyonun anket balonu patladı! AK Parti'den flaş açıklama: "Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna dair tek bir veri yok"

    Seçime günler kala şişirme anketlerle kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan 7'li koalisyonun anket oyunu eline patladı. Başkan Erdoğan'ın "Şayet iş bu tür masabaşı anketlere kalsa 21 yılda yapılan 15 seçimin hepsini de CHP kazanırdı. Açık ara öndeyiz" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir bilimsel araştırmada Sn Kılıçdaroğlu’nun Sn Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur." dedi.

    takvim.com.tr
    7’li koalisyonun anket balonu patladı!

    Seçime günler kala Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçim anketlerindeki üstünlüğü 7'li koalisyonda paniğe neden oldu.

    7'Lİ KOALİSYONUN ŞİŞİRME ANKETLERLE ÖNDEYİZ OYUNU
    Aralarında ABD'li ekiplerin de olduğu manipülasyon uzmanı şirketler şişirme anketlerle cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermeye devam ediyor. Ancak son günlerde muhalif anket şirketleri bile Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranının 7'li koalisyon ve CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla olduğunu itiraf ediyor.



    CHP YANDAŞI ANKETÇİ İTİRAF ETMİŞTİ
    CHP yandaşı anketçi Murat Gezici, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs 2023 seçimleri için Başkan Erdoğan'ın oyunun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüksek olduğunu itiraf etmişti.

        AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: "SENİNLE KAZANAMIYORUZ" DERKEN HAKLIYDI
        AK PARTİ MKYK ve MYK Üyesi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nu Başkan Erdoğan'ın önünde gösteren anketlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Akşener'in koalisyondan ayrılırken doğru bir tespit yaptığına dikkat çeken Şen, "Çeşitli mecralarda Sn Kılıçdaroğlu'nun Sn Erdoğan'ın önünde olduğuna dair veriler görüyorum. Hiç ama hiçbir bilimsel araştırmada Sn Kılıçdaroğlu'nun Sn Erdoğan'ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sn Akşener masadan kalkarken 'seninle kazanamıyoruz' derken haklıydı!" dedi.

        AÇIK ARA ÖNDEYİZ
        Konuyla ilgili bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bize gelen raporlara göre hem Cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifak olarak Mecliste açık ara öndeyiz." dedi.

        "14 MAYIS CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFERİYLE SONUÇLANACAKTIR"
        Meydanların dilinin bambaşka olduğunu belirten Erdoğan, "İstanbul Bağcılar'da yaptığımız törende milletimizin teveccühünü, coşkusunu, muhabbetini gördük. Aldığım resmi rakamlar 60 binin üzerindeydi. Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dilinin yalan söylemeyeceğidir. Milletimden aldığım hissiyatla söylüyorum ki 14 Mayıs Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacaktır. Birileri küresel sistemin en önemli operasyon aygıtı haline dönüşen sosyal medyada oluşturulan havaya bakarak başka hayaller kuruyor olabilir ama bizim gördüğümüz ve hissettiğimiz tablo budur." diye konuştu.

        Kamuoyu araştırmaları ve anketlere ilişkin soru üzerine Erdoğan, anketlerin de tıpkı sosyal medya mecraları gibi algı operasyonlarının aracı olarak kullanılabildiğine dikkati çekti.

        Bunların içerisinde doğru teknikle ve doğru şekilde yapılmış anketlerin eğilimleri belirlemede önemli ipuçları verdiğini bildiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Siyasi hayatımız boyunca da bu yöntemi kullandık. Buna karşılık medyada dolaşıma sokulan rakamların, tabloların anketle ilgisi olmadığını herkes çok iyi bilsin. Şayet iş bu tür masabaşı anketlere kalsa 21 yılda yapılan 15 seçimin hepsini de CHP kazanırdı. Ama sandıkta kazanan hep biz olduk. İşini hakkıyla yapan anket şirketlerinin çalışmalarını ise yakından takip ediyoruz. Bize gelen raporlara göre hem Cumhurbaşkanlığında hem Cumhur İttifak olarak Mecliste açık ara öndeyiz. Tabii bu durum bizi rehavete sürüklemiyor, tam tersi farkı açmak için daha çok çalışıyoruz."

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        Haberler Güncel 7'li koalisyonun anket balonu patladı! AK Parti'den flaş açıklama: "Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna dair tek bir veri yok"
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