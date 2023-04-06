7'li koalisyonun anket balonu patladı! AK Parti'den flaş açıklama: "Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna dair tek bir veri yok"

Seçime günler kala Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın seçim anketlerindeki üstünlüğü 7'li koalisyonda paniğe neden oldu.
7'Lİ KOALİSYONUN ŞİŞİRME ANKETLERLE ÖNDEYİZ OYUNU
Aralarında ABD'li ekiplerin de olduğu manipülasyon uzmanı şirketler şişirme anketlerle cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermeye devam ediyor. Ancak son günlerde muhalif anket şirketleri bile Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranının 7'li koalisyon ve CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla olduğunu itiraf ediyor.
CHP YANDAŞI ANKETÇİ İTİRAF ETMİŞTİ
CHP yandaşı anketçi Murat Gezici, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında 14 Mayıs 2023 seçimleri için Başkan Erdoğan'ın oyunun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yüksek olduğunu itiraf etmişti.