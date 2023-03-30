Trugo açıkladı: Togg’u şarj etme ücretleri belli oldu!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg büyük merakla bekleniyordu ve dün itibarıyla yapılan kurayla sahipleri belli oldu. Togg'larını teslim alacak kişiler büyük merak içindeyken Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu.