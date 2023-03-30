RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Trugo açıkladı: Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu!

Trugo açıkladı: Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi yayımlandı. Trugo, kesintisiz şarj deneyimi için kullanıcıyla buluşmaya hazır. Bu duruma göre kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu. İşte batarya ne kadar sürede dolacak? Km'de ne kadar harcar? sorularının yanıtları haberin detaylarında...

30.03.2023 19:01 - Son Güncelleme: 30.03.2023 19:04
Trugo açıkladı: Togg’u şarj etme ücretleri belli oldu!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg büyük merakla bekleniyordu ve dün itibarıyla yapılan kurayla sahipleri belli oldu. Togg'larını teslim alacak kişiler büyük merak içindeyken Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu.

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Trugo açıkladı: Togg’u şarj etme ücretleri belli oldu!

Togg'un kısa ve uzun menzilli akıllı cihazlarında kapasiteler menzile oranla değişiklik gösteriyor. Kısa menzilli Togg 52,4 kWh bataryasıyla 314 kilometre yol alabilirken uzun menzilli Togg 88,5 kWh bataryasıyla 523 kilometre yol gidebiliyor.

Trugo açıkladı: Togg’u şarj etme ücretleri belli oldu!

BİRİM BAŞINA ÜCRET 7,99
Trugo'da ise şarjın maliyeti belli oldu. kWs başına 180 kW'lık ve 300 kW'lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira oldu.

Trugo açıkladı: Togg’u şarj etme ücretleri belli oldu!

Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.

Trugo açıkladı: Togg’u şarj etme ücretleri belli oldu!

KATALOG DEĞERLERİNE GÖRE KİLOMETRE BAŞI ÜCRET 1,33 LİRA
Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un Şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

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