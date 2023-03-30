Trugo açıkladı: Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyat listesi yayımlandı. Trugo, kesintisiz şarj deneyimi için kullanıcıyla buluşmaya hazır. Bu duruma göre kW/s başına birim ücret 7,99 lira oldu. Böylece kısa menzilli ve uzun menzilli Togg'un kilometre başına ne kadar yakıt harcayacağı da belli oldu. İşte batarya ne kadar sürede dolacak? Km'de ne kadar harcar? sorularının yanıtları haberin detaylarında...
30.03.2023 19:01 - Son Güncelleme: 30.03.2023 19:04
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg büyük merakla bekleniyordu ve dün itibarıyla yapılan kurayla sahipleri belli oldu. Togg'larını teslim alacak kişiler büyük merak içindeyken Togg'un şarj istasyonu ağı olan Trugo'da fiyatlar belli oldu.
Şarj tamamlandıktan sonra şarj istasyon alanının otopark olarak kullanılması halinde de dakikada 0,5 lira ücret alınacak.