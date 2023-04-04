Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği!

Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi amacıyla 12 bin 676 projeye hibe desteği verecek. Program kapsamında yatırımcılara "kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklemesi" doğrultusunda yüzde 50 hibe desteği veriliyor.
GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR
Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
YENİ TEKNOLOJİ İÇEREN YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HEDEFLENİYOR
Ayrıca, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülen kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.