Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma amaçlı 12 bin 676 projeye hibe desteği!



KIRSAL DESTEKLERDEN EN ÇOK FAYDALANAN YATIRIMCI TRABZON'DA

Sunulan projelerde en çok destek sağlanan iş makinesi ekipmanları arasında, tarım römorkları, sıraya ekim makineleri, motorlu çapa makineleri, rotovatörler, yem karma ve dağıtma makineleri ve çayır biçme makineleri öne çıktı. En çok destek sağlanan proje konuları ise ahır ve ağıl tarımsal sabit yatırımlar, arıcılık faaliyetlerine yönelik yatırımlar, akıllı tarım uygulamaları, bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile yenilenebilir enerji tesisleri oldu. Yatırımcı sayısına göre programdan en çok faydalanan il 527 yatırımcıyla Trabzon olurken, bu ili 406 yatırımcıyla Muğla, 391 yatırımcıyla Siirt, 378 yatırımcıyla Mersin ve 370 yatırımcıyla Ordu takip etti. Destek tutarına göre programdan en çok faydalanan iller ise sırasıyla 20 milyon 115 bin 105 lirayla Konya, 16 milyon 233 bin 761 lirayla Ankara, 14 milyon 891 bin 085 lirayla Kırşehir, 14 milyon 588 bin 812 lirayla İzmir ve 13 milyon 8 bin 440 lirayla Ordu oldu.