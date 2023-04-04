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    • 04.04.2023 12:01
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    • 04.04.2023 12:01
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    Fondaş T24'ün Sinan Ateş 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasına savcılıktan yalanlama!

    Son dakika haberleri... Fondaş T24'ün 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiası yalan çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

    T24’ün Sinan Ateş iddiasına savcılıktan yalanlama!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fondaş T24'te yer alan 'Sinan Ateş dosyasında şüpheli konumda bulunan Tolgahan Demirbaş'ı ikinci kez gözaltına almak isteyen savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' haberine ilişkin açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Anılan haberin 'yalan haber' niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halihazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen 'ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan' ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur."
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    Haberler Güncel Fondaş T24'ün Sinan Ateş 'Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı' iddiasına savcılıktan yalanlama!
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