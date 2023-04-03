İYİ Parti'de yumruk yumruğa temayül yoklaması! Akşener'in ekibine "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidi: Gözler Koray Aydın'da...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun küçük hesaplaşma ve kaosuna şahitlik ediyor.



Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek sözlerle istifa etmesinin etkileri sürerken İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu.







Ankara'da İYİ Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların ardından Sunat'ın hedef göstermesi üzerine taraflar birbirine girdi. Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu.



Yaşanan gerginliği A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Şebnem Bursalı, flaş bir kulis bilgisini paylaştı.