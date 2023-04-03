İYİ Parti'de yumruk yumruğa temayül yoklaması! Akşener'in ekibine "Vazgeçin yoksa kan çıkacak" tehdidi: Gözler Koray Aydın'da...

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun küçük hesaplaşma ve kaosuna şahitlik ediyor.
Yavuz Ağıralioğlu'nun zehir zemberek sözlerle istifa etmesinin etkileri sürerken İYİ Parti'de bu kez de yumruklar konuştu.
Ankara'da İYİ Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların ardından Sunat'ın hedef göstermesi üzerine taraflar birbirine girdi. Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu.
Yaşanan gerginliği A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Şebnem Bursalı, flaş bir kulis bilgisini paylaştı.
YAVAŞ'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ CHP YERİNE İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU
Ankara'daki seçimlerde çekişme olacağı zaten belli olan bir şeydi. Koray Aydın ve Uğur Poyraz dışındaki isimler yerel gibi kalıyordu ama aslında öyle değil. Adnan Beker, Serdar Tunç, Yüksel Aslan gibi isimler de var.
Yüksel Aslan bu kavga görüntülerinin en büyük sebeplerinden biri. Kendisi Mansur Yavaş'ın Özel Kalem Müdürü. Ancak Aslan CHP yerine İYİ Parti'den aday adayı olmak istedi.
"BU İŞTEN VAZGEÇİN YOKSA KAN ÇIKACAK"
Bu kavga sonrası oylama ve sayım durduruldu. Gece yarısı tekrar başlatıldı. Faruk Köylüoğlu İYİ Parti Ankara İl Başkanı. Optik okuyucu ile oy sayımını yapalım diyor. Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor.
Koray Aydın'ın ekibi genel merkezi arıyor "Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak" ifadelerini kullanıyor.