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    • 04.04.2023 22:02
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    Takvim.com.tr YSK üyelerine yapılan tehdidi açığa çıkardı, Can Ataklı geri vites yaptı: Hakkımda soruşturma açıldı, durum tespiti yapmıştım

    CHP yandaşı mangır medya aktörlerinden Can Ataklı, "Erdoğan seçimi kaybederse durumunuz kötü" ifadelerini kullanarak YSK üyelerini tehdit etmişti. Takvim.com.tr de YSK üyelerine yapılan tehdidi "MANGIRLAR VİTES YÜKSELTTİ" manşetiyle okurlarına duyurmuştu. Gelişmeler sonrası Can Ataklı, hakkında dava açılacağını belirterek "Erdoğan seçimi kaybederse durumunuz kötü" sözlerinin çarpıtıldığını iddia edip geri vites yaptı. Ataklı "tehdit yok durum tespiti var" sözleriyle çark etti.

    takvim.com.tr
    Can Ataklı çark etti! ’Tehdit’ geri vitesi...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerinden kirli algı operasyonu yürüten, önce 'diploma' ardından da '2 dönem' yalanını dolaşıma sokan CHP yandaşı mangır medya tehdit dilinde vites yükselterek YSK üyelerini hedef aldı.

    Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti.

    YSK ÜYELERİNE TEHDİT
    YSK üyelerinin kendilerini ateşe attıklarını söyleyen Ataklı, "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullanıp müdahale edileceği imasında bulundu.

    Ataklı şu ifadeleri kullandı;

    Cumhurbaşkanı adayları anayasaya aykırı bir biçimde belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu büyük bir yük altına girerek, vebal altına girerek, kendilerini de hakikaten ateşe atarak bu kararı verdiler. Erdoğan seçilirse hiçbir şey değişmez hatta bu YSK üyeleri de taltif edilirler, kahraman ilan edilirler. Ama aksi olursa durumları kötü.

    TAKVİM.COM.TR TEHDİDİ AÇIĞA ÇIKARDI, ATAKLI GERİ VİTES YAPTI
    Takvim.com.tr, Can Ataklı'nın YSK üyelerine yaptığı tehdidi "MANGIRLAR VİTES YÜKSELTTİ" manşetiyle okurlarına duyurdu.

    Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası Can Ataklı, hakkında dava açılacağını belirterek "Erdoğan seçimi kaybederse durumunuz kötü" sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek geri vites yaptı.



    "HAKKIMDA SORUŞTURMA AÇILDI"
    Ataklı 'Durum saptaması' yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

    "Savcıları re'sen harekete geçirebilecek bir takım kampanyalar yapıyorlar. Daha bana da tebligatı gelmedi ama Twitter üzerinden öğrendim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda YSK'yı tehdit etmekten dolayı soruşturma açmış.
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