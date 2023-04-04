Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından TBMM'de hükümete tehdit! HDP'li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs'tan sonra yargılanacaksınız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının hemen ardından HDP'yle yaptığı kirli pazarlık kravatlı teröristlerin palazlanmasına neden oldu. HDP'li Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'lileri savundu. Beştaş, "Yol yakınken seçim operasyonlarından vazgeçin. 14 Mayıs'tan sonra siyasi operasyonlarınızın hesabını vereceksiniz, yargılanacaksınız." dedi.
"Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan bazı isimler şöyle:
"Sedat Uğraş, Muhammed Uğraş, Barış Ugun, Rojin Değirmenci, Osman Koçar, Serhat Yavaş, Sema Korkmaz."
TERÖR OPERASYONLARINI ELEŞTİREREK TEHDİTLER SAVURDU
Gizlilik kararı alınan soruşturmada sorgulamalar devam ederken HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te yaptığı konuşmada tehditler savurdu. "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan isimler üzerinden hükümeti hedef alan Beştaş, şöyle konuştu:
KILIÇDAROĞLU - HDP İLİŞKİSİNİN ARKA PLANI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan teması yeni değil... Kılıçdaroğlu uzun yıllardır söz konusu oluşuma sıcak mesajlar vererek bölücü taleplerin dillendirilmesinde etkin rol oynuyor!
Öyle ki Kılıçdaroğlu defalarca kez özerklik vadetti terör örgütü YPG'yi "Bize mi saldıracak" diyerek masum göstermeye çalıştı. "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.
HDP ve terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi bölme planları doğrultusunda istedikleri 'özerklik' Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6+1'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından açık açık dillendirilir oldu.