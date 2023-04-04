Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortaklarından TBMM’de hükümete tehdit! HDP’li Meral Danış Beştaş: 14 Mayıs’tan sonra yargılanacaksınız

KILIÇDAROĞLU - HDP İLİŞKİSİNİN ARKA PLANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan teması yeni değil... Kılıçdaroğlu uzun yıllardır söz konusu oluşuma sıcak mesajlar vererek bölücü taleplerin dillendirilmesinde etkin rol oynuyor!

Öyle ki Kılıçdaroğlu defalarca kez özerklik vadetti terör örgütü YPG'yi "Bize mi saldıracak" diyerek masum göstermeye çalıştı. "Apo'nun heykelini dikeceğiz" diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi.