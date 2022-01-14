CHP'de kayış koptu! Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor

Cumhuriyet Halk Partili isimler yaptığı çıkışlarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel'in Dinayeti hedef alarak 4-6 yaş Kur'an kursları "Orta çağ düşüncesidir" şeklinde skandal ifadeler kullanması gündemdeki sıcaklığını korurken CHP'li Yıldırım Kaya, YouTube'da katıldığı bir programda ilginç açıklamalara imza attı.

CHP'Lİ YILDIRIM KAYA: KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR

Konuşmasının bir bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri anlatmadığını ve bunu kasıtlı yaptığını iddia eden Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." iddiasında bulundu.

Kaya şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun dedesinin Alaşehir'de bir türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir"