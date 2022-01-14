Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.01.2022 21:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.01.2022 22:03
    ABONE OL

    CHP'de kayış koptu! Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor

    Son dakika haberleri... Cumhuriyet Halk Partili isimler yaptığı çıkışlarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Özgür Özel'in 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak "Orta çağ" düşüncesi demesinin ardından CHP'li Yıldırım Kaya'dan ilginç bir açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber efendimizin soyundan geldiğini idda eden Yıldırım Kaya, Kılıçdaroğlu'nun bunu kimseye söylemediğini ifade etti.

    CHP’de kayış koptu

    Cumhuriyet Halk Partili isimler yaptığı çıkışlarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

    CHP Grup Başkanvelili Özgür Özel'in Dinayeti hedef alarak 4-6 yaş Kur'an kursları "Orta çağ düşüncesidir" şeklinde skandal ifadeler kullanması gündemdeki sıcaklığını korurken CHP'li Yıldırım Kaya, YouTube'da katıldığı bir programda ilginç açıklamalara imza attı.

    CHP'Lİ YILDIRIM KAYA: KILIÇDAROĞLU PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYOR
    Konuşmasının bir bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri anlatmadığını ve bunu kasıtlı yaptığını iddia eden Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." iddiasında bulundu.

    Kaya şunları söyledi:

    "Kılıçdaroğlu'nun dedesinin Alaşehir'de bir türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir"

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Güncel CHP'de kayış koptu! Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor
        SON DAKİKA