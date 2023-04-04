7'li koalisyon yine karıştı! Bu kez milletvekili ortak liste tartışması başladı

İttifakların ve siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim etmelerine 5 gün kala Millet İttifakı'ndaki kriz bitmek bilmiyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisini kendi çatısına alarak seçime girmek isteyen SP'ye, DEVA kanadı itiraz ediyor. İYİ Parti ise 60'a yakın şehirde kendi listelerine dışarıdan katılım istemiyor. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "yüzde 99 tamam" dediği ittifak içi ittifakta DEVA Partisi krizi sürüyor. Deva'da, parti kurmaylarının özellikle Karadeniz Bölgesi'nde milletvekili çıkarabileceklerine inandıkları, bu sebeple kendilerini gösterebilmek için yurt genelinde SP çatısı altında seçime girmeye itiraz ettikleri ortaya çıktı.
İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ
Gelecek Partisi isi SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek istiyor. DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi. CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor. Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.
HDP'DEN İHANET MANİFESTOSU
Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP, bir ihanet metnine daha imza attı. HDP'nin de içinde yer aldığı Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı, seçim beyannamesinde terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük ve ayrı devlet statüsü gibi skandal vaatlere yer verdi. HDP'nin aynı çatı altında seçime gireceği Yeşil Sol Parti de geçtiğimiz günlerde seçim bildirgesini paylaşmış ve benzer hedeflere dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti liderlerinin ihanet metnine ses çıkarmamaları, büyük tepki çekti.