7'li koalisyon yine karıştı! Bu kez milletvekili ortak liste tartışması başladı





İYİ PARTİ'DEN İTİRAZ

Gelecek Partisi isi SP'nin amblemi ile seçime girme konusunda DEVA'yı ikna etmek istiyor. DEVA'nın buna ek olarak, "Bazı illerde ittifak tek amblemle seçime girsin" önerisine ise İYİ Parti'den itiraz geldi. CHP ile bazı bölgeler için ortak liste pazarlığına devam eden İYİ Parti, 60'a yakın ilde kendi listelerine dışarıdan katılıma müsaade etmiyor. Partilerin tüm anlaşmazlıklara rağmen yaklaşık 10 şehirde tek amblemle seçime girilmesine yönelik değerlendirmeleri sürüyor.