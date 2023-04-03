Son dakika: CHP'de demokrasi rafa kalktı! Kılıçdaroğlu'nun maskesini düşüren sandık yasağı!

Siyasi partilerin aday belirleme süreci sona erdi. Bütün partiler ve ittifaklar adaylarını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirirken, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre listede Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan aday olarak yer aldı.
Siyasi partilerin milletvekili aday adaylığı başvuruları sona ererken, mülakatlar yapılıyor ve milletvekilliği seçimleri için aday belirleme süreçleri de devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Bu süreçte partiler tarafından hukuk ve parti ilkeleri dikkate alınırken, Cumhuriyet Halk Partisinde yeni bir gelişme yaşandı. Seçim yaklaşırken CHP'de skandallar da bitmiyor.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesi sonrasında CHP Genel Merkezinden il başkanlıklarına milletvekili listelerinin belirlenmesi hususuyla ilgili "nerede demokrasi" dedirten bir yazı gönderildi. Buna göre gönderilen yazıda, İl Başkanlıklarının milletvekili aday adaylığıyla ilgili olarak sadece aday önerebilecekleri, seçilecek kişilerin CHP Genel Merkezi tarafından belirleneceğine yer verildi.
"SANDIK KONULARAK EĞİLİM YOKLAMASI KESİNLİKLE YAPILMAYACAKTIR"
CHP'nin demokrasiden bahsederken parti içerisinde "nerede demokrasi" dedirten yazısında şu ifadelere yer verildi: