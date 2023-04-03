Son dakika: CHP'de demokrasi rafa kalktı! Kılıçdaroğlu'nun maskesini düşüren sandık yasağı!

Sandık konularak, eğilim yoklaması yapılması şeklinde bir kararımız mevcut olmayıp, bu yönde bir uygulama kesinlikle yapılmayacaktır. Listelerin hazırlanmasında, İl Örgütlerimizin görüşlerinin alınmasından maksat, il Örgütlerimizin ana kademe ve yan kollara danışarak, bölge dengeleri de gözetilmek suretiyle aday tespiti ve sıralamalarda, Genel Merkezimize yardımcı olacak şekilde kanaat oluşturmasıdır.

Bu nedenle, adayların tespitinde, il örgütlerimiz tarafından, sandık kurularak, sandıktan çıkan sonuçlara göre aday saptaması yapılması, kesinlikle söz konusu olmayacaktır.

Bu kapsamda; ilinizden Genel Merkezimize müracaat eden, Milletvekili aday adayı listeleri üzerinde; İlçe Örgütleriniz, Kadın Kollarınız ve Gençlik Kollarınızın da görüşü alınarak, Milletvekili Aday listesinde yer almasını önerdiğiniz kişilerin ad ve soyadı bilgilerinin, en geç 3 Nisan 2023 Pazartesi gününe kadar, Parti Örgütü, Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan SALICI'ya, kapalı bir zarf içerisinde teslim edilmesi hususunda, gereğini ve bilgilerinizi rica ederiz."