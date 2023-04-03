CHP, HDPKK toz kondurmuyor! CHP’li İrfan Kılınç'tan 'HDP'ye kurban olun' çıkışı





Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.

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PKK'DAN 6'LI KOALİSYONA: "İKTİDARA KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYIN, SİZE DESTEK VERİYORUZ"

7'li koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, açığa çıkan bölücü talepler, PKK ile yapılan ağız birliğinin gölgesinde Kandil'den 6'lı koalisyon özelinde CHP'ye "İktidara koltuk değneği olmayın" zılgıtı geldi.



HDP'nin dünkü açıklamalarına dikkat çekerek bebek katili Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşacağını söyleyen PKK elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyona hedef alarak "Koltuk değneği olmayın, sıra size de gelir zarar görürsünüz" çıkışında bulundu.



Yürüttükleri bölücü mücadeleyi "Antifaşist Demokratik Devrim Mücadelesi" olarak tanımlayan Kalkan, CHP ve diğer koalisyon üyelerine çağrı yaparak "Yürüttüğümüz antifaşist demokratik devrim mücadelesine güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze, pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenmeye destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir" dedi.



Bu sözler, PKK'nın 6'lı koalisyona "İktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" şeklindeki serzenişini gözler önüne serdi.