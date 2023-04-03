CHP, HDPKK toz kondurmuyor! CHP’li İrfan Kılınç'tan 'HDP'ye kurban olun' çıkışı

Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 7'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
7'lı koalisyondaki kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörünün siyasi ayağı HDP'den gelmişti. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasındaki flörtün ardından bölücü ittifak resmiyet kazanmıştı.
(Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)
KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.
Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.
(Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)
PKK'DAN 6'LI KOALİSYONA: "İKTİDARA KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYIN, SİZE DESTEK VERİYORUZ"
7'li koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, açığa çıkan bölücü talepler, PKK ile yapılan ağız birliğinin gölgesinde Kandil'den 6'lı koalisyon özelinde CHP'ye "İktidara koltuk değneği olmayın" zılgıtı geldi.
HDP'nin dünkü açıklamalarına dikkat çekerek bebek katili Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşacağını söyleyen PKK elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyona hedef alarak "Koltuk değneği olmayın, sıra size de gelir zarar görürsünüz" çıkışında bulundu.
Yürüttükleri bölücü mücadeleyi "Antifaşist Demokratik Devrim Mücadelesi" olarak tanımlayan Kalkan, CHP ve diğer koalisyon üyelerine çağrı yaparak "Yürüttüğümüz antifaşist demokratik devrim mücadelesine güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze, pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenmeye destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir" dedi.
Bu sözler, PKK'nın 6'lı koalisyona "İktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" şeklindeki serzenişini gözler önüne serdi.