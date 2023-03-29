Devlet milletinin yanında! Sinop ve Kastamonu'da yaralar sarıldı depremin vurduğu 11 ilde de sarılacak: Kalıcı konutlar teslim ediliyor

Türkiye'de meydana gelen felaketler sonrasında en çok ihtiyaç duyulan konu barınma oluyor. Gerek deprem gerekse sel, yangın gibi felaketler sonrası vatandaşlara hem geçici hem de kalıcı konutların bir an önce verilmesi gerekiyor.
Son yaşadığımız depremler, sel ve yangınlar sonrasında hızla aksiyon alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı her afet bölgesinde kalıcı konutları yapıp vatandaşlara teslim ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 ve 2022 yılları arasında yaşanan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari yapı ve sosyal donatılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi" dedi.
45 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ
Bakan Kurum, bugüne kadar teslim edilen konut sayısının 45 bini bulduğunu belirterek, "Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan yaklaşık 45 bin konut, iş yeri, köy evi, ahır ve tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya'da, Muğla'da olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilimizde de bütün vatandaşlara kalıcı afet konutları 1 yıl içinde teslim edilmeye başlanacak" şeklinde konuştu.
Söz verilen sürede teslim edilen konutlarla ilgili bilgiler ise şöyle:
■ 2020 Sivrice depremi sonrasında Elazığ ve Malatya'da 33 bin 821 konutun inşası tamamlandı.
■ İzmir'deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı.
■ 2021 Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi.
■ 2022 Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
■ Sel felaketi yaşayan Giresun'da 730 konutun inşası tamamlandı.
■ Rize'de 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.