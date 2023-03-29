Devlet milletinin yanında! Sinop ve Kastamonu'da yaralar sarıldı depremin vurduğu 11 ilde de sarılacak: Kalıcı konutlar teslim ediliyor



Bakan Murat Kurum felaket yaşanan bölgelerdeki çalışmaları yakından takip etti.





KASTAMONU'DA YARALAR SARILDI

11 Ağustos 2021'de Kastamonu ve Sinop'ta tarihin en büyük sel felaketlerinden birisi yaşandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkım işlemlerini ve yeni binaların yapımını kısa sürede tamamlandı. Kastamonu'da sel afetinin ardından toplamda 934 konut, 127 dükkân, 1 millet bahçesi ve 40 köy evi yapıldı.



Bozkurt ilçesi 248'i 2+1, 401'i 3+1 olmak üzere toplamda 649 konut, 52 iş yeri bulunan sanayi sitesi, 123 dükkân, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi ile yeniden ayağa kaldırıldı.







Bakan Murat Kurum, Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaları koordine etmişti.





SİNOP'A GÜVENLİ KONUT YAPILDI

Sel felaketinden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde sağlam, güvenli konutlar ve sanayi sitesi kuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ayancık ilçesinde selden sonra 47 tanesi 2+1, 32 tanesi 3+1 olan toplam 79 konut yapıldı. İnşa edilen konutlar yerel mimariye uygun ve çevre dostu olarak tasarlandı. Bakanlık tarafından Sinop'un Ayancık ilçesinde iş yerlerinin yeniden inşası için başlatılan çalışmalar kapsamında 2 adet yeni sanayi sitesi yapıldı. Hasar gören iş yerleri onarılırken, bölgede toplam 56 yeni dükkân yapıldı.



TARİHİ YAPILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şehirlerin adeta hafızası olan kent meydanlarımızı "Tarihe Vefa, Geçmişe Saygı" anlayışıyla gün yüzüne çıkartıyor. Tarihi Kent Meydanları projesi ile 45 ilde; 80 tarihi meydan yeniden ihya ediliyor. 2033 yılına kadar ihya edilen tarihi kent meydan sayısının 250'ye çıkarılması hedefleniyor. Bu çalışmalardan birisi de Sinop'ta gerçekleşti. Kent meydanı projesi ile Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin tarihi izlerini taşıyan Sinop'un tarihi misyonu gözler önüne serildi. Sinop Kalesi ihtişamlı görüntüsüne kavuştu.



SOSYAL KONUT HAMLESİ VAR

Kastamonu ve Sinop'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa" projesi ile yapı stoku güçleniyor. Sosyal konut projesi kapsamında Sinop'ta 676 konut ve bin konut amaçlı alt yapılı arsa, Kastamonu'da bin 118 konut ve bin 750 konut amaçlı altyapılı arsa ve 100 iş yeri vatandaşların hizmetine sunuldu.



