Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.04.2023 20:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2023 20:03
    ABONE OL

    Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

    Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde virajlı yolda kontrolden çıkan 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

    Feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

    Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda, O.B. yönetimindeki 41 AHU 218 plakalı otomobil ile H.S. yönetimindeki 47 SA 224 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin kontrollerinde araçlarda bulunan toplam 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Seccadeye basan Kılıçdaroğlu’na milli irade tokadı
    Haberler Güncel Gebze'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
        loading
        SON DAKİKA