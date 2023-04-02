Seccade skandalını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon! Mehmetçik'e 'itaatsizlik' çağrısı: "Mültecileri vurun" iması

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.
Seccadeyi ayaklar altına alarak poz veren koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gelen tepkileri savuşturmak, dikkatleri üzerinden dağıtmak adına skandal bir algı operasyonuna girişti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu mülteci meselesini alevlendirmeye çalıştı.
MEHMETÇİK'E 'MÜLTECİLERİ VUR' ÇAĞRISI YAPTI
Paylaşımında Afgan göçmenlerin yoğun bir şekilde kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'e de 'itaatsizlik' çağrısında bulundu.
Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımında, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." ifadelerini kullandı.
CHP liderinin giriştiği bu tehlikeli provokasyon, 'Mültecileri sorgusuz sualsiz vurun' kapısına çıkan çağrısı büyük tepki çekti.