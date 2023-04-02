Seccade skandalını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu'ndan provokasyon! Mehmetçik'e 'itaatsizlik' çağrısı: "Mültecileri vurun" iması

Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun yıkım siyasetine maruz kalıyor.







Seccadeyi ayaklar altına alarak poz veren koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, gelen tepkileri savuşturmak, dikkatleri üzerinden dağıtmak adına skandal bir algı operasyonuna girişti.