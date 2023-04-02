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    • 03.04.2023 00:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadından Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler! Resmen kin kustu! Tepki yağıyor

    Son dakika haberleri... 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken siyasetle ilgili sokak röportajları da arttı. Ancak sosyal medyanın gündemine düşen bir röportaj büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadın Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça kin kustu. Skandal büyük tepki çekerken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

    Geri sayımın sürdüğü seçimde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.

    Adayların ardından oy pusulalarının netleşmesiyle birlikte tarihi seçim için heyecan başladı.

    Seçim yaklaşırken bir yandan da sokağın nabzı ölçülüyor..

    Yapılan sokak röportajlarından biri ise dikkat çekti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A KİN KUSTU
    Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve "Kanal Dünya" isimli Youtube kanalına konuşan kadın, görüntülerde Başkan Erdoğan'a adeta kin kusuyor.

    "ALLAH TAYYİP'İN SOYUNU SOPUNU NESLİNİ YOK ETSİN"

    Kullanıcılar tarafından büyük tepki toplayan kadın, şu ifadeleri kullandı:

    Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenlerde 15 Temmuz'da ölen askerlerin kanında boğulsun. Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin. Sinirlerim çok bozuk.



        Allah onun suratından zaten nurunu almış, aynı zebani gibi şeytan gibi surat vermiş. Bu kadar diyorum. O kadar doluyum ki, hangi birine konuşacak kelime bulamıyorum. O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin.

        "NEYİN NEFRETİDİR?"

        Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?" ifadelerini kullandı.

        "BU ZİHNİYETE ASLA GEÇİT VERMEMELİYİZ"

        Bayraktar, "Ülkemizi mezhepsel farklılıklar, etnik köken üzerinden parçalamaya, toplumsal fay hatlarını tetiklemeye çalışan bu zihniyete asla geçit vermemeliyiz." paylaşımında bulundu.

        SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI!
        Skandal sözlere sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "Bu kadar nefretle yaşamak zor. Allah etrafındakilere sabır versin" ifadelerini kullanırken bazı kullanıcılar ise "Bunların eline düşersek vallahi kanımızı içerler Allah ıslah etsin bu kin niye Erdoğan sana ne yapmış olabilir" yorumunda bulundu.
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