Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadından Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler! Resmen kin kustu! Tepki yağıyor

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek.
Geri sayımın sürdüğü seçimde Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.
Adayların ardından oy pusulalarının netleşmesiyle birlikte tarihi seçim için heyecan başladı.
Seçim yaklaşırken bir yandan da sokağın nabzı ölçülüyor..
Yapılan sokak röportajlarından biri ise dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KİN KUSTU
Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan ve "Kanal Dünya" isimli Youtube kanalına konuşan kadın, görüntülerde Başkan Erdoğan'a adeta kin kusuyor.
"ALLAH TAYYİP'İN SOYUNU SOPUNU NESLİNİ YOK ETSİN"
Kullanıcılar tarafından büyük tepki toplayan kadın, şu ifadeleri kullandı:
Allah AK Parti hükümetinin, Tayyip'in soyunu sopunu neslini yok etsin. Ona oy verenlerde 15 Temmuz'da ölen askerlerin kanında boğulsun. Ona oy verenler aynı depremzedelerden beter ölüme terk edilsin. Sinirlerim çok bozuk.