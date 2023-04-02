Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir kadından Başkan Erdoğan ve ailesine alçakça sözler! Resmen kin kustu! Tepki yağıyor





Allah onun suratından zaten nurunu almış, aynı zebani gibi şeytan gibi surat vermiş. Bu kadar diyorum. O kadar doluyum ki, hangi birine konuşacak kelime bulamıyorum. O Tayyip kendi torunlarına gözü gibi bakıyor ya, o torunlarını parça parça Allah mezara koydurmayı nasip etsin.

"NEYİN NEFRETİDİR?"

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Bayraktar, "Torunlarını parça parça mezara koysun dedirtecek nefret, neyin nefretidir?" ifadelerini kullandı.