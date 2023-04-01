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    Başkan Erdoğan, Gaziantep ve Kilis'te deprem konutlarının temelini attı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ve Kilis'te deprem konutlarının temelini attı. Seçimlerle ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, "Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir" ifadelerini kullandı.

    Koalisyonlarla bir yere gidilmez

    Başkan Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı'nın liderleri ile deprem bölgesine gitti. GaziantepKilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şunları söyledi: Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi 7'li koalisyonlarla, masa üstü-masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Akıncı, İHA, SİHA ve AKINCI'yı yaptık mı? Hepsinden öte Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Çıkmışlar diyorlar ki 'E bunların hepsini gözden geçireceğiz. Yol vermeyiz. Sen zaten hayatında bu millete en ufak bir hizmet veremedin ki... Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Yenileri de sırada. Tek tek saymaya kalksak saatler alır.



    BİR MASAYI YÖNETEMEYEN TÜRKİYE'Yİ YÖNETEMEZ
    Başkan Erdoğan, Kilis'te depremzedelerle iftar programında konuştu: Bir masayı idare edemeyenler, Türkiye'yi yönetemez. Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirleri sürekli kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz bir kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz.

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