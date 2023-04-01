Başkan Erdoğan, Gaziantep ve Kilis'te deprem konutlarının temelini attı

Başkan Tayyip Erdoğan, dün Cumhur İttifakı'nın liderleri ile deprem bölgesine gitti. Gaziantep – Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şunları söyledi: Amacımız, 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Sayın Bahçeli'nin de dediği gibi 7'li koalisyonlarla, masa üstü-masa altı koalisyonlarla bu ülke geçmişte nasıl bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Akıncı, İHA, SİHA ve AKINCI'yı yaptık mı? Hepsinden öte Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Çıkmışlar diyorlar ki 'E bunların hepsini gözden geçireceğiz. Yol vermeyiz. Sen zaten hayatında bu millete en ufak bir hizmet veremedin ki... Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz. Yenileri de sırada. Tek tek saymaya kalksak saatler alır.